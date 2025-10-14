Orbán Balázs a Harcosok órájában: ha leváltják a magyar kormányt, 2029-ig biztosan marad a háborúpárti brüsszeli vezetés

Ha 2026-ban „baleset következne be”, és leváltanák a magyar kormányt, akkor 2029-ig „nem fogjuk tudni leszedni az európai vezetőket”, akik elindították a háborús készülődést – mondta a miniszterelnök politikai igazgatója kedden a Harcosok órája című online műsorban, amelynek vendége volt Bende Balázs, az MTVA korábbi munkatársa is, aki most a HírTV-nél dolgozik.

Orbán Balázs a műsorban kifejtette, a Brüsszel–Kijev-tengely célja, hogy a békepárti magyar kormányt tavasszal „kiüsse a hatalomból”, és ennek érdekében mindent megtesznek.

A „nagy európai stratégiai terv” most az, hogy az oroszokat le kell győzni, ehhez Ukrajnának oda kell adni a forrásokat, mozgósítani kell. Elindult egy háborús készülődés, „ami elképesztően veszélyes és riasztó”

– mondta.

Hozzátette: „drámai a helyzet”, a Fidesz-KDNP-nek ezért higgadtan és nyugodtan meg kell mutatnia az embereknek, mi történik és mi a magyar pozíció. „Magyarországon se orosz-, se ukránpárti megszólalásra nincs szükség, csak magyarpárti megszólalás kell” – húzta alá.

Megjegyezte, hogy a kormánypártok stratégiai számításai eddig mindig helyesnek bizonyultak, „most is úgy néz ki, tarthatóak a következő évek vonatkozásában”.

Minden nagyhatalommal kifizetődő a jó viszony ápolása

Orbán Balázs az egyiptomi csúcstalálkozóról szólva elmondta, Orbán Viktor meghívása Donald Trump amerikai elnök részéről azt jelenti, hogy az Egyesült Államok elismeri azt, amit Magyarország képvisel a Közel-Kelet, és általában a béketeremtés vonatkozásában. Egyúttal jelzi, hogy „minden ezzel ellentétes, hisztérikus reakció ellenére” kifizetődő minden nagyhatalommal jó viszonyt ápolni – jegyezte meg, hozzátéve, hogy

külpolitikai sikerekkel, gazdasági lehetőségekkel és politikai építkezési lehetőségekkel járnak a magyar törekvések.

Az orosz-ukrán háborúról szólva elmondta, az még bonyolultabb, mint a közel-keleti tárgyalássorozat volt, és csak Amerikának van esélye a béketeremtésre. „Szomorú látni, hogy Európa ennyire jelentéktelen” – jelentette ki. Az ellenzékről szólva közölte: eddig arccal, teljes erővel propagálták a brüsszeli elképzeléseket, de rájöttek, hogy így nem tudnak nyerni, ezért most „oldalaznak”. Politikai stratégiájuk orwelli nyelven átverésre, tudatos megtévesztésre épül. „Attól, hogy kiírják azt, hogy adócsökkentés, az emberek tudják, hogy adóemelést akarnak” – mondta.

A Tisza Pártnál csak csúfos kudarcot lehet látni

Ráadásul „hirtelen aktivizálódnak” a Tisza Pártnál a globalista, multinacionalista vállalatoknál, bankoknál dolgozó szakemberek. Csakhogy míg a 2010-es évek közepétől nagyjából 2020-ig konjuktúra volt, most egy dekonjukturális időszak van háborús készülődéssel, „amiből adóemelés, infláció és centralizáció következik” – jegyezte meg a politikus. Orbán Balázs szerint a Tiszának most programot, alternatívát, kormányzóképességet kellene mutatnia, ám

egyelőre csak „csúfos kudarcot” látni, ezért jön elő a gyűlöletbeszéd, aminek a megjelenésére a kampányfőnök számított, ám azt hitte, csak a választás előtti utolsó hetekben jutnak el idáig.

A nyugdíjasokról szóló balliberális kijelentésekre reagálva megjegyezte: a Bajor Keresztényszociális Unió (CSU) választói korfája is magasabb, mint a mozgalmi és ellenzéki pártok támogatóinak átlagéletkora, mégis évtizedek óta kormányoznak. A fiatalokról szólva pedig elmondta: statisztikák támasztják alá, hogy lassú visszaáramlás kezdődött a részükről Magyarországra. Emellett egyre több külföldi is azt mondja, hogy Magyarországon jó élni és dolgozni.

„Ez egyre láthatóbb dolog” – jelentette ki a politikai igazgató.

A műsor másik vendége, Bende Balázs külpolitikai újságíró azzal kapcsolatban, hogy Donald Trump hétfőn, az Egyiptomban tartott békekonferencián nagyszerű vezetőnek nevezte Orbán Viktort – elmondta: ez üzenet volt a világnak, az Európai Uniónak és mindenkinek, aki Orbán Viktor ellen van. A szabad világ legnagyobb hatalmú vezetője egyértelműen kiállt a magyar miniszterelnök mellett, ami „elképesztő” diplomáciai siker – fogalmazott.

Hozzátette, az amerikai kiállás mellett Orbán Viktor Oroszországból is kapott támogatást, így megvan a gyakorlati, diplomáciai jele a konnektivitás politikájának, amit a miniszterelnök régóta képvisel, nyugat és kelet felé egyaránt kell kapcsolódni, és most mindkét irányból támogatják Orbán Viktort. Beszélt arról, hogy Donald Trump megválasztása óta azt mondja, véget kell vetni a háborús konfliktusoknak. Az orosz-ukrán háború ennek fontos része, de minden oldalról gáncsolják, Brüsszelből, Kijevből, és „az orosz fél sem mindig tartja magát azokhoz a megállapodásokhoz, amit szóban vagy írásban itt-ott tesznek”.

Vannak buktatók, de előbb utóbb össze fog jönni, van példa: az örmény-azeri után itt van az izraeli-palesztin megállapodás – jegyezte meg. Azt mondta, a liberális sajtó narratívájába nem fér bele a békekötés, k„i van adva a Soros-hálózatból, Brüsszelből, hogy minden rosszat le kell írni Donald Trumpról és Orbán Viktorról”. Szintlépésnek nevezte az orosz-ukrán háborúban azt, hogy az Egyesült Államoktól Tomahawk-rakétákat kaphat Ukrajna. Trump is elismerte, hogy ez támadó fegyver, robbanófejekkel van szerelve. Ezt a Kreml is tudja, és figyelmeztetett, hogy nem ugyanúgy fognak hozzáállni az amerikai béketeremtéshez, ha Ukrajnába kerülnek – fűzte hozzá.

A Harcosok órája című műsor keddi adása Németh Balázsnak, a Fidesz frakciószóvivőjének Facebook-oldalán is megtekinthető

Kiemelt kép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: hirado.hu/Horváth Péter Gyula)