Nézőpont Intézet: Elsöprő a kormány adómentességi programjának támogatottsága, a Tisza Párt hívei a legelutasítóbbak

Az intézet szerint a többgyermekes anyák adómentessége a jövő évi választások egyik kulcsfontosságú témájává válhat, mivel mind az uniós tervek, mind pedig a Tisza Párt tanácsadói a kedvezmény visszavonását javasolják – hasonlóan több más, az Orbán-kormány által bevezetett családtámogatási programhoz.

A kutatás ugyanakkor kimondja, hogy a kormányzati intézkedések társadalmi támogatottsága elsöprő:

a megkérdezettek négyötöde (79 százalék) helyesli az adómentesség kiterjesztését, míg csupán 18 százalék ellenzi azt.

Európa legnagyobb családi adócsökkentési programjának népszerűségét jól mutatja, hogy nincs olyan demográfiai csoport, ahol a támogatottság ne érné el a kétharmados arányt.

Kép forrása: Nézőpont Intézet

A legkisebb elfogadottság a „hagyományosan balliberális” Budapesten (69 százalék) és a gyakran kormánykritikus felsőfokú végzettségűek körében (66 százalék) figyelhető meg, de még a fiatalok (18–29 évesek) 76 százaléka is pozitívan értékeli az intézkedést.

A legnagyobb arányban a vidéken élők (81 százalék), a 60 év felettiek (84 százalék), valamint az alapfokú végzettségűek (92 százalék) támogatják a többgyermekes anyák adómentességét.

Pártpreferencia alapján vizsgálva minden politikai táborban legalább 60 százalékos a kormány döntésének támogatottsága. A Fidesz szavazói emelkednek ki leginkább, közülük szinte mindenki (95 százalék) helyesli az intézkedést.

A legnagyobb megosztottság a Tisza Párt szavazóinál tapasztalható: Magyar Péter hívei közül minden harmadik (33 százalék) elutasítja az adómentességet.

Ezzel a Tisza Párt támogatói még a hagyományosan kormánykritikus Demokratikus Koalíció (25 százalék elutasító) és a Kétfarkú Kutyapárt (szintén 25 százalék elutasító) szavazóinál is nagyobb arányban utasítják el a többgyermekes anyák adómentességének bevezetését.

