Már hét banknál elérhető a Minősített Vállalati Hitel

Már hét nagybanknál, az OTP Bank, az Erste Bank, az MBH Bank, a K&H Bank után már a Raiffeisen, az UniCredit Bank és a CIB Bank kínálatában is elérhetővé váltak a Minősített Vállalati Hitelek – közölte a Magyar Nemzeti Bank kedden az MTI-vel

Hangsúlyozták, ezzel hét nagybank fiókjaiban megtalálhatók a kis- és középvállalkozások széles köre számára elérhető, egységes, áttekinthető feltételrendszerű, kedvező árazású piaci alapú hitelek, amelyek nagy előnyt jelenthetnek a beruházást tervezők számára.

Felidézték, hogy a bizonytalan világgazdasági környezet ellenére a hazai bankok megőrizték erős hitelezési kapacitásukat, ami lehetőséget ad arra, hogy a hitelezés dinamikus fejlődését támogassák. Ezt szem előtt tartva indította útjára a jegybank

a Minősített Vállalati Hitelt, amin keresztül a kis- és középvállalkozások átlátható feltételekkel, gyorsan és egyszerűen juthatnak kedvező kondíciókkal forint alapú hitelhez a beruházásaikhoz.

A Magyar Nemzeti Bank várakozásai szerint a Minősített Vállalati Hitel minőségi javulást hoz a hitelpiacon, és benne minden olyan hazai kis- és középvállalkozás megtalálhatja a biztonságos növekedés lehetőségét, amelynek már megvannak a tervei a következő beruházást illetően – írták a közleményben.

Kapcsolódó tartalom Nemzetgazdasági Minisztérium: A fix 3 százalékos hitellel a magyar vállalkozások támogatása is új fokozatra kapcsol

A banki pályázatok elbírálása még nem zárult le, így a hét nagybankhoz hamarosan újabb hitelintézet is csatlakozhat – tájékoztatott a Magyar Nemzeti Bank.

Kapcsolódó tartalom Diákok is felvehetik a fix 3 százalékos lakáshitelt

Kiemelt kép: Budapest, 2025. február 17. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) megújult Szabadság téri székháza az épületben tartott sajtóbejárás napján, 2025. február 17-én. (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)