Már hét banknál elérhető a Minősített Vállalati Hitel

Hangsúlyozták, ezzel hét nagybank fiókjaiban megtalálhatók a kis- és középvállalkozások széles köre számára elérhető, egységes, áttekinthető feltételrendszerű, kedvező árazású piaci alapú hitelek, amelyek nagy előnyt jelenthetnek a beruházást tervezők számára.
Felidézték, hogy a bizonytalan világgazdasági környezet ellenére a hazai bankok megőrizték erős hitelezési kapacitásukat, ami lehetőséget ad arra, hogy a hitelezés dinamikus fejlődését támogassák. Ezt szem előtt tartva indította útjára a jegybank
a Minősített Vállalati Hitelt, amin keresztül a kis- és középvállalkozások átlátható feltételekkel, gyorsan és egyszerűen juthatnak kedvező kondíciókkal forint alapú hitelhez a beruházásaikhoz.
A Magyar Nemzeti Bank várakozásai szerint a Minősített Vállalati Hitel minőségi javulást hoz a hitelpiacon, és benne minden olyan hazai kis- és középvállalkozás megtalálhatja a biztonságos növekedés lehetőségét, amelynek már megvannak a tervei a következő beruházást illetően – írták a közleményben.
A banki pályázatok elbírálása még nem zárult le, így a hét nagybankhoz hamarosan újabb hitelintézet is csatlakozhat – tájékoztatott a Magyar Nemzeti Bank.
Kiemelt kép: Budapest, 2025. február 17. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) megújult Szabadság téri székháza az épületben tartott sajtóbejárás napján, 2025. február 17-én. (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)