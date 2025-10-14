Magyar Péter szerint mindent meg kell tennünk azért, hogy segítsünk Ukrajnának győzni! – figyelmeztetett Menczer Tamás

Magyar Péternek és a Tiszának Ukrajna a fontos, nekünk meg Magyarország. Ezért ukrán kémekkel nem barátkozunk és békét akarunk – mondta a közösségi oldalára feltöltött videóban a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Menczer Tamás azt mondja: „Mindent meg kell tennünk azért, hogy segítsünk Ukrajnának győzni” – ezt mondta Magyar Péter, a hír tegnap söpört végig a sajtón. Tseber Roland Ivanovics, a Magyarországról kitiltott ukrán kém, Magyar Péter »testvére« interjút adott és elkottyintotta.

Magyar Péter ezt mondta neki: mindent meg kell tennünk azért, hogy segítsünk Ukrajnának győzni. Ez az igazán háborúpárti álláspont, ugyanezt mondja Von der Leyen és Weber, folytatni a háborút tovább és tovább. Addig, ameddig Ukrajna nem győz, de Ukrajna nem fog győzni.

Hacsak nem küldünk európai katonákat a frontra, ami meg egyet jelentene a harmadik világháborúval. Magyar Péternek és a Tiszának Ukrajna a fontos, nekünk meg Magyarország. Ezért ukrán kémekkel nem barátkozunk és békét akarunk – zárta a videót a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Magyar Péter szerint mindent meg kell tennünk azért, hogy segítsünk Ukrajnának győzni! 2025. október 14., kedd

Kiemelt kép: Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)