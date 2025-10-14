Korda György is belépett a legújabb Digitális Polgári Körbe

Ulti néven új Digitális Polgári Kör (DPK) alakult, amelyhez Korda György, a népszerű énekes is csatlakozott.

A friss kezdeményezésről a DPK weboldalán adtak hírt, a kör neve természetesen a magyar kártyajátékokra utal.

A tagok között megtalálható a szenvedélyes pókerjátékos és népszerű énekes, Korda György is, de belépett a körbe Orbán Viktor miniszterelnök, Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő és Pintér Sándor belügyminiszter is.

Az ulti számukra tradíciót jelent, többek között ezért is alapították meg a polgári kört.

„Az ulti több mint egyszerű kártyajáték: egy igazi társas élmény, amely stratégiaalkotást, együttműködést és ügyességet igényel. Itt nemcsak a saját lapjainkra, hanem a partnerünk lépéseire is figyelnünk kell, miközben próbáljuk kiismerni a másik játékost, akivel lehet, hogy egy csapatban leszünk a következő partiban” – írja a csoport.

Kiemelt kép: Korda György Artisjus-, eMeRTon- és Fonogram-díjas énekes, zűritag a Csináljuk a fesztivált! december 6-án induló új, 5. évadának sajtótájékoztatóján az MTVA 1-es stúdiójában 2025. szeptember 16-án (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)