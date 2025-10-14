Műsorújság
Kincsekre bukkantak a régészek a salgói várnál

Szerző: hirado.hu
2025.10.14. 10:38

| Szerző: hirado.hu
Igazi kincsekként is értékelhető régészeti leletek kerültek elő a föld alól Salgótarjánban. A Dornyay Béla Múzeum munkatársai nemrég háromhetes ásatást tartottak a salgói vár környékén, az eredményekről a vezető régész beszélt a Nógrád vármegyei hírportálnak.

Szolnoki Tamás vezető régész a nool.hu-nak egyebek között arról beszélt, hogy valódi kincseket rejtett a föld a vár környékén, hiszen nem csupán középkori régészeti leletek kerültek elő – például ólomgolyók, számszeríjak és cserepek –, hanem még az őskorból, több ezer évvel ezelőttről is találtak tárgyakat mindössze egy méteres mélységben.

Mint hangsúlyozta:

rengeteg hasznos új információval gazdagodtak, így ezt egy rendkívül sikeres kutatásnak élte meg.

 

Az eredményekről, a leletekről részletesebben jövő áprilisban fognak beszámolni, ugyanis szeretnének egy kiállítást nyitni a salgótarjáni Dornyay Béla Múzeumban, továbbá tervben van már, hogy tudományos konferenciát is tartanak – tette hozzá a Nógrád vármegyei hírportálnak nyilatkozva a szakértő.

Kiemelt kép: A salgói vár (Fotó: MTI/Komka Péter)

