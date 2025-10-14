Csalás történhetett Tiszaburán: meg kell ismételni az időközi választást

Megsemmisítették az október eleji, tiszaburai időközi választás eredményét a fellelhető jogszabálysértések miatt. Emiatt november második napjára hirdették meg, a szavazatvásárlással kapcsolatos bizonyítékokat pedig elküldték a rendőrségnek.

Megsemmisítette az október 5-i, Tiszaburán tartott időközi választás eredményét a Területi Választási Bizottság (TVB), és új választást tűzött ki november 2-ra tűzte ki. A Szabad Európa nemrég arról írt, hogy több jel is utalt már arra, hogy szabálytalan lesz a választási procedúra a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei településen. A cikk szerint a Helyi Választási Bizottság ugyan elutasította a panaszokat a szavazás után, de a fellebbezés után a TVB megsemmisítette az eredményt, míg a szavazatvásárlással kapcsolatos bizonyítékokat elküldte a rendőrségnek.

A Szabad Európa idézte a testület indoklását is , miszerint a polgármester-jelöltek is úgy vélték:

„Számszerűsíthető azok száma, akik a jogellenes magatartások által befolyásolva szavaztak. (…) A választási bizottságnak törvényi kötelezettsége a választások tisztaságának, törvényességének a biztosítása mellett szükség esetén a választás törvényes rendjének a helyreállítása.”

Október 5-én, vasárnap polgármestert, illetve a képviselő-testület hat tagját választották meg.

A képviselői helyekért összesen 70, a polgármesteri tisztségért három jelölt volt versenyben.

Az eredmények akkor a következőképpen alakultak:

Vavrik Géza, az Országos Roma Felemelkedésért Misszió Egyesület- ORFME jelöltje, aki tavaly lett polgármester, 596

Fekete Zsigmond (Cigány Közösségek Szövetsége-CIKöSZ) 517,

míg Farkas László (Fiatal Romák Országos Szövetsége -FIROSZ), aki korábban több évig volt településvezető, 396 szavazatot kapott.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)