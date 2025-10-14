Gyógyíthatatlan betegségben hunyt el a fiatal magyar színésznövendék

Mindössze tizenévesen, hosszan tartó, türelemmel viselt betegség után elhunyt Hajdu Lotti, a Kaposvári Roxínház fiatal tehetsége és a Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium 10.D osztályos tanulója. Lotti, aki gyógyíthatatlan betegséggel küzdött, még néhány hónappal ezelőtt is aktívan részt vett a színházi próbákon és előadásokon.

Az iskola honlapján jelentették be a gyászhírt, ahol megható sorokkal búcsúztak tőle:

„Lotti élete a tiszta lélek és a kitartás példája volt. Bár hosszú ideje harcolt, soha nem adta fel a reményt és a vidámságot, mosolyával fényt vitt a körülötte lévők életébe. Bízunk benne, hogy most már az angyalok kísérik útján, és a mennyországban talált békét és megnyugvást. Emléke, mosolya örökre szívünkben él. Osztozunk családja, barátai és osztálytársai elviselhetetlen fájdalmában. Nyugodj békében, Lotti!”

Lottit a Kaposvári Roxínház gimnazista tagjaként a közönség többek között A Pál utcai fiúk című musicalben is láthatta, ahol rendíthetetlenül játszott, még a betegsége legnehezebb időszakában is.

A színház bejegyzésében így búcsúztak tőle: „Elfogytak a szavak… Drága Lotti! Tudjuk, most mosolyognak az angyalok, mert egy TÜNDÉR érkezett közéjük. Ők, most odafent a mennyországban már biztos megkértek, hogy ha úgy adódik, segítsd nekik megvédeni a mennyei grundot, mert tudják, neked ebben már tapasztalatod van. Néhány hónapja még itt védted Te is a grundot velünk. Dacoltál a betegséggel, harcoltál, küzdöttél és mindig azt mondtad, hogy ha egy picit fáradtnak érzed magad előadás, vagy a próbák alatt, akkor néhány percre megpihennél. Mindig elmondtad, minden előadás előtt… De soha nem volt ilyen! Aztán tegnap kaptuk a hírt, hogy szükség van rád az égi színpadon is, a fenti GRUNDON és elmentél megvédeni… Drága Lotti! Tudod: ‘…van egy könyv, nekünk azt mondták, az a címe, hogy BÁTORSÁG!!!!…’ És most tényleg elfogytak a szavak…”

Az egyik utolsó kívánsága az volt, hogy személyesen találkozhasson a Kowalsky meg a Vega együttessel, ami valóra is vált. Az együttes közösségi oldalán így emlékeztek meg Lottiról: „Drága Lotti. Egy igazi hősies kis angyalt ismerhettünk meg a személyedben, aki elképesztően érett méltósággal viselte földi keresztjét. Gyógyíthatatlan betegséged szorító karmai most már elengedtek, és bár a szívünk elszorul, de hisszük, hogy az angyalok mennyei társaságában, gyönyörű lényed felszabadult végre. Hálásak vagyunk a tanításodért, és köszönjük a megtiszteltetést, hogy a dalok által támogathattunk nehéz utadon. Utolsó kívánságaid egyike az volt, hogy velünk személyesen is találkozz. Most én kívánok egyet. Bár, most egy kis időre búcsút intünk egymásnak, de ‘odaát’ majd újra találkozzunk! Az angyalok, és Isten áldása kísérjen utadon.”