Egyre erősebb az együttműködés a kormány és az önkormányzatok között – közölte Navracsics Tibor

A megerősödött bizalom miatt egyre erősebb az együttműködés az önkormányzatok és a kormány között – mondta Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter kedden Budapesten, a vis maior támogatások odaítéléséről szóló okiratok átadásán. A tárcavezető ismertetése szerint ezúttal 68 önkormányzat 72 ügyben részesül vis maior támogatásban, összesen csaknem egymilliárd forint értékben, ami azt is jelenti, hogy 2025-ben már mintegy hárommilliárd forintot tudnak adni a védekezésre.

A miniszter köszöntő beszédében emlékeztetett: 2011 óta nyílik lehetőség arra, hogy a kormány természeti esemény elleni védekezésre, illetve a károk elhárítására vis maior támogatást biztosítson a településeknek.

„Az a célunk, hogy ne csak a baj idején legyen erős az együttműködés, hanem a hétköznapokban is”

– jelentette ki Navracsics Tibor. Hozzátette, az önkormányzatok és a kormány közös érdeke, hogy Magyarország minden polgárának – helyi és országos szinten is – jobb életkörülményeket és több lehetőséget teremtsenek.

A miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy ezt a célt idén januártól már a Versenyképes járások program is szolgálja, amelyben további támogatások, fejlesztési lehetőségek állnak rendelkezésre, és amelyek „a jövő számára nyújtanak új lehetőséget”.

Navracsics Tibor ismertette:

ezúttal 68 önkormányzat 72 ügyben részesül vis maior támogatásban, összesen csaknem egymilliárd forint értékben. Ez azt is jelenti, hogy 2025-ben már mintegy hárommilliárd forintot tudnak adni a védekezésre

– tette hozzá.

A tárcavezető hangsúlyozta, bíznak abban, hogy a természeti csapásokat illetően eseménytelen lesz az év hátralévő része. Hozzátette, a kormány minden helyzetben partnerként segíti az önkormányzatokat.

Kiemelt kép: Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter (Fotó: MTI/Purger Tamás)