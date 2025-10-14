Délelőtt még kellemesen süt a nap, estére viszont fagypont közelébe hűlhet a levegő

A délnyugati megyékben azonban még ekkor is naposabb idő valószínű a fátyol- és gomolyfelhők mellett. Északkeleten, keleten kevés helyen előfordulhat kisebb eső, zápor. Helyenként megélénkül az északi, északnyugati szél.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 14 és 18 fok között alakul, de az északkeleti tájakon ennél pár fokkal hűvösebb is lehet.

Késő estére 6 és 12 fok közé hűl le a levegő. A kevésbé felhős délnyugati országrészben is megnövekszik a felhőzet, így döntően erősen felhős vagy borult időben lesz részünk. Elvétve kisebb eső, zápor kialakulhat. Az északias szél többnyire gyenge lesz. A minimum-hőmérséklet 3 és 9 fok között várható, de a kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken ennél hidegebb lehet, gyenge fagy is előfordulhat.

A kiemelt kép illusztráció.