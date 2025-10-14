365,5 millió forintra bírságoltak egy bahamai gyökerű biztonságtechnikai céget és a magyarországi forgalmazóját

A bahamai gyökerű Paradox Bahamas biztonságtechnikai cégre és annak magyarországi disztribútorára a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) összesen 365,5 millió forint bírságot szabott ki, részben mert a cégek csaknem tíz éven keresztül korlátozták a biztonságtechnikai eszközök értékesítőinek versenyét a hazai piacon – közölte a hivatal kedden az MTI-vel.

Az ügyben a közigazgatási bírósági döntés alapján meg kellett ismételni az eljárást, amelyben az eredetileg is feltárt jogsértéseket állapították meg – tették hozzá. A GVH közleménye szerint az érintett vállalkozások többek között az Európai Unió tagállamai közötti kereskedelmet is korlátozták.

Felidézték, a GVH egy 2019 végén lezárt versenyfelügyeleti eljárásban feltárta, hogy a Paradox Security Systems Bahamas Ltd. (Paradox Bahamas) és annak magyarországi disztribútorai, a Power Biztonságtechnikai Kereskedelmi Kft. és a Trióda Biztonságtechnika Zrt. , csaknem 10 éven keresztül korlátozták a biztonságtechnikai eszközök értékesítőinek versenyét.

Az 2019-ben lezárt eredeti eljárásban a GVH megállapította, hogy

a cégek megtiltották a Paradox-termékek külföldre történő értékesítését az úgynevezett passzív export tilalmával, meghatározták a minimális telepítői árrés nagyságát, ami a viszonteladási árak közvetett rögzítését eredményezte, ráadásul a végfelhasználói árak internetes közzétételének tiltásával korlátozták a termékek online értékesítését.

A Trióda az alapeljárásban elismerte a jogsértést, egyezségi nyilatkozatot tett és nem élt jogorvoslattal, a Paradox Bahamas és a Power azonban bíróságon támadta meg a GVH határozatát. A közigazgatási bíróság aggályokat fogalmazott meg a piac meghatározásával és az európai uniós tagállamok közötti kereskedelemre gyakorolt hatás indoklásával összefüggésben, ezért a GVH döntését hatályon kívül helyezte és új eljárás lefolytatását rendelte el.

Kiemelték, hogy a GVH a megismételt eljárásban az eredeti eljárás eredményével megegyező jogsértéseket állapított meg a forgalmazási szerződések, a vállalkozások által tanúsított piaci magatartás, valamint a rajtaütésnél lefoglalt e-mailek és más bizonyítékok alapján.

A megállapított versenykorlátozó magatartások következtében mind a viszonteladók, mind a telepítők magasabb árrést érhettek el a Paradox termékek értékesítésekor, amelyet végső soron a fogyasztók fizettek meg.

A magasabb árrés arra késztette a viszonteladókat és a telepítőket, hogy más márkákkal szemben az érintett termékeket ajánlják saját vevőiknek, akik jellemzően kiszolgáltatott helyzetüknél fogva az ajánlott márkát választják. Ezzel a Paradox és disztribútorai jelentősen korlátozták a versenyt a magyarországi piacon is – mutatott rá közleményében a hivatal.

A feltárt jogsértések miatt a GVH Versenytanácsa

a Paradox Bahamasra 268 millió forint, míg a Powerre 97,5 millió forint bírságot szabott ki.

A magyar cégre kiszabott bírság meghatározásakor figyelembe vették, hogy a vállalkozás kis- és középvállalkozásnak minősül, valamint a Power a megismételt eljárásban már együttműködött, egyezségi nyilatkozatot tett, elismerte a jogsértést és megfelelési program kialakítását vállalta, amelynek megvalósítását a Versenytanács kötelezően elő is írta számára. Ezzel az eredeti ügyben eljárás alá vont három cég közül mindkét disztribútor elismerte a jogsértések tényét – hívta fel rá a figyelmet közleményében a GVH.

