XXI. Század Intézet: Magabiztosan vezet a Fidesz fél évvel a választások előtt, jelenleg négy párt jutna be a parlamentbe

Az intézet úgy döntött, hogy A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása címmel a választásokig hátralévő hónapokban rendszeresen publikál majd kutatásokat.
„Mi most itt szúrjuk le a körzőt, innen nézünk előre” – fogalmaztak.
A debütáló kutatásuk – amelyek eredményét a Magyar Nemzet is közzétette – a pártok versenyére koncentrált:
arra voltak kíváncsiak, hogy a politikailag aktív polgárok – tehát azok, akik biztosan részt vennének egy most vasárnapi választáson – mely pártokra adnák a voksukat.
Az eredmények szerint a Fidesz vezet, és egy négypárti parlament alakulna:
-
Fidesz: 44 százalék
-
Tiszáért: 41 százalék
-
Mi Hazánk Mozgalom: 7 százalék
-
Magyar Kétfarkú Kutya Párt: 5 százalék
-
Demokratikus Koalíció: 3 százalék (nem jutna be a parlamentbe)
Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)