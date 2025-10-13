Műsorújság
XXI. Század Intézet: Magabiztosan vezet a Fidesz fél évvel a választások előtt, jelenleg négy párt jutna be a parlamentbe

Szerző: hirado.hu
2025.10.13. 08:24

| Szerző: hirado.hu
Fél év van hátra a választásokig, és az idei nyár mozgalmas, szeptember pedig viharos volt – most közeleg a politikai hajrá. Minden hétnek, minden napnak jelentősége lehet a kampányban – olvasható a XXI. Század Intézet legfrissebb felmérésében.

Az intézet úgy döntött, hogy A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása címmel a választásokig hátralévő hónapokban rendszeresen publikál majd kutatásokat.

„Mi most itt szúrjuk le a körzőt, innen nézünk előre” – fogalmaztak.

A debütáló kutatásuk – amelyek eredményét a Magyar Nemzet is közzétette – a pártok versenyére koncentrált:

arra voltak kíváncsiak, hogy a politikailag aktív polgárok – tehát azok, akik biztosan részt vennének egy most vasárnapi választáson – mely pártokra adnák a voksukat.

Az eredmények szerint a Fidesz vezet, és egy négypárti parlament alakulna:

  • Fidesz: 44 százalék

  • Tiszáért: 41 százalék

  • Mi Hazánk Mozgalom: 7 százalék

  • Magyar Kétfarkú Kutya Párt: 5 százalék

  • Demokratikus Koalíció: 3 százalék (nem jutna be a parlamentbe)

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

2026-os országgyűlési választásközvélemény-kutatásTisza Párt Demokratikus KoalícióFidesz–KDNPMagyar Kétfarkú Kutya PártMi HazánkXXI. Század Intézet

