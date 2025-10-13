Szijjártó Péter: Magyar Pétert leleplezte a barátja, még több fegyvert és pénzt küldene Ukrajnába

Szijjártó Péter a Facebookon Magyar Péterrel kapcsolatban azt írta, hogy a brüsszeli álláspontot képviseli, azaz több fegyvert és pénzt adna Ukrajnának. A külgazdasági és külügyminiszter szerint ez a háborúpárti álláspont veszélyes Magyarország számára, és megfogadta: amíg nemzeti kormány van Budapesten, addig a magyar erőforrások Ukrajnába küldését nem engedik.

Szijjártó Péter Facebook-posztjában azt írta, hogy „Magyar Pétert leleplezte (kém)barátja”, amikor elmondta, miszerint Magyar Péter az ukránok győzelmére hajt azaz a brüsszeli álláspontot képviseli: „még több fegyvert és pénzt Ukrajnába!” A miniszter posztja szerint ez a háborúpárti hozzáállás „nagyon veszélyes Magyarország szempontjából”.

A bejegyzésben a külügyminiszter kifejtette: a háború elhúzódása miatt számítani kell arra, hogy Magyarországot naponta provokálni fogják, „és megkísérlik majd belevinni a háborúba az országot.”

Szijjártó Péter szerint a cél, hogy elvigyék „a magyar emberek pénzét, a magyar hadsereg fegyvereit, majd végül a magyar katonákat Ukrajnába”.

Továbbá kijelentette: „Na, ezt nem szabad engedni! Amíg nemzeti kormány van Budapesten, addig a magyar emberek pénzét, magyar fegyvereket és a magyar katonákat nem vihetik Ukrajnába!”. Hozzátette, hogy egy „brüsszelita bábkormány” éppen ennek az ellenkezőjét tenné, és felszólította az olvasókat, hogy ezt ne próbálják ki.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: M1)