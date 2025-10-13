„Péter nyíltan kimondta, mindent meg kell tenni, hogy Ukrajnát segítsük győzni” – jelentette ki Tseber Roland

„Magyar Péter ezt már nem mossa le magáról: kimondta, Ukrajnát a győzelemig kell segíteni. Borította a bilit a Tisza Párt elnökének barátja” – írta hétfői cikkében a Mandiner. A kémbotrányba keveredett Tseber Roland korábban Orbán Viktornak is üzent, de a miniszterelnök egyetlen állítását sem tudta érdemben megcáfolni, tűzszüneti és béketárgyalásokra tett javaslatait pedig nem is vette figyelembe.

A lap beszámolója szerint a Gordonua.com portálon elérhető interjúban Tseber Roland, Magyar Péter szövetségese kifejtette, hogy be akarja perelni Magyarországot, valamint a magyar kormányt, mert nem léphet be az ország területére. A beszélgetés során Tseber Roland azt mondta, Magyar Péter korábban már nyilvánosan közölte: „Nem szabad terroristákkal tárgyalni, és Ukrajnát a győzelemig kell segíteni.”

„És ekkor Péter érkezett a segéllyel, mindezt elítélte, és nyíltan kimondta, hogy nem terroristákkal kell tárgyalni, hanem mindent meg kell tenni azért, hogy segítsünk Ukrajnának győzni”

– jelentette ki Tseber Roland.

A Mandiner a cikkben felidézi: Magyar Péter kémbotrányban érintett barátja, Tseber Roland október elején újra üzent Orbán Viktornak .

„Orbán Viktor, megengeded magadnak, hogy kijelentsd, Ukrajna nem szuverén állam. Azt mondod, ha Európa nem támogat minket, mi elpusztulunk. De az igazság más: Ukrajna az Európával való egységnek köszönhető, hogy harcol és kiáll. És ez az egység nem engedi, hogy megtörjünk ”

– fogalmazott Tseber Roland, aki Orbán Viktor egyetlen állítását sem tudta megcáfolni, hiszen az elmondása alapján is Európa tartja lélegeztetőgépen Ukrajnát.

A Mandiner azt írta: a kémbotrány racionalitás talaján megbukott egyik főszereplője, azzal próbált az érzelmekre hatni, hogy szerinte a magyar kormányfő Ukrajna pénzügyi támogatásának uniós szintű gátolásával a vesztesek oldalára áll a háborúban úgy, ahogy azt a magyar vezetők a történelem folyamán már kétszer megtették. Úgy vélekedett, hogy „a magyar miniszterelnök a Kremlt támogatja, és annak narratíváit ismétli”. „Ne feledd: nem lesz negyedik alkalom” – üzent Orbán Viktornak a Tisza Párt elnökének barátja.

A Mandiner a történtekhez fűzött kommentárjában azt írta:

„Ez esetben a kémbotrányban érintett szereplő nem számolt olyan lehetőséggel, hogy létezik a világon tűzszünet és béke, amit Orbán Viktor évek óta következetesen képvisel, éppen annak érdekében, hogy minél több emberéletet megmentsen, és ne kelljen senkinek oldalt választania.”

A Tisza-világ-applikáció letöltőinek adatai már Ukrajnában vannak Menczer Tamás szerint A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója is kifejtette álláspontját arról, hogy egy ukrán cég fejlesztette Magyar Péterék alkalmazását. „Emlékeztek még Tseber Roland Ivanovicsra? Ő a Magyarországról kitiltott ukrán kém, Zelenszkij embere, akit Magyar Péter a testvérének nevezett" – idézte fel Menczer Tamás a közösségi oldalán. „Nos, Tseber Roland Ivanovics közölte, hogy a Tisza applikációját nem az ukránok készítették" – tette hozzá a kormánypárti politikus, aki szerint abból is látszik, „mennyire meleg a pite", hogy Tseber ukrán kémnek is be kellett szállnia, és közölni, hogy nem ők voltak. „Csakhogy mindehhez Tseber kitette az itt látható képet" – mutatott rá Menczer Tamás, aki szerint a kémsuliban nem fogják ezért megdicsérni Tseber Roland Ivanovicsot.

