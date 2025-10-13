Őszies szél, némi eső, de napsütés is jut hétfőre

A legtöbb felhő a keleti konvergencia mentén, valamint nyugaton valószínű. Helyenként – főként az északkeleti és esetleg az északnyugati tájakon is – előfordulhat gyenge eső, záporeső. Az északnyugati, nyugati szél elsősorban hazánk nyugati felén megélénkül.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 20 fok között alakul.

Késő estére 6 és 13 fok közé hűl le a levegő. Csökken a felhőzet, ugyanakkor a keleti, valamint a nyugati megyékben maradnak felhős részek is. Számottevő csapadék nem valószínű. Mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 7 fok között várható, de a kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb, míg a felhős tájakon melegebb is lehet.

A kiemelt kép illusztráció.