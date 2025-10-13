Orbán Viktor hamarosan Sarm es-Sejk-be utazik a Közel-Keleti békemegállapodás aláírására, Donald Trump meghívására

Orbán Viktor miniszterelnök október 13-án, hétfőn részt vesz a Közel-Keleti békemegállapodás ünnepélyes aláírási ceremóniáján. A megállapodást Sarm es-Sejk-ben, Egyiptomban írják alá a felek – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

„Ezt a hétfőt egy darabig nem felejtjük el” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor, ahol bejelentette, hogy részt vesz a 2023. október 7-én kitört Hamász-Izrael háborút rendezni kívánó békemegállapodás ünnepélyes aláírásán.

A miniszterelnök elsőnek azt közölte, hogy „Csányi Sándorral olyan bejelentést tesz, amit évtizedekig emlegetni fognak Gödöllőn, és az egész országban”. Ezt követően utazik Sarm es-Sejk-be, ahol az Egyesült Államok, Katar, Törökország és Egyiptom vezetői aláírják a közel-keleti béketervet. Hozzátette: magyar idő szerint szombat éjjel került a kezébe Trump elnök meghívója a békecsúcsra.

„Trump elnök megcsinálta. És ha nem csábulunk el a háborúpárti szirénhangoknak, Ukrajnában is meg fogja csinálni. Ehhez minden támogatást meg kell adjunk! Földrajzi helyre, országméretre, és súlyra való tekintet nélkül létezik a világon egy békepárti hálózat, amely mindenhol, legyen az Közel-Kelet, Kaukázus, vagy éppen Ukrajna, egymást segítve összedolgozik a békéért. Magyarország ennek a békepárti hálózatnak, a normális emberek koalíciójának büszke tagja” – fogalmazott Orbán Viktor.

Kiemelt kép forrása: Facebook/Orbán Viktor