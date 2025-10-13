Mérséklődött az új építésű lakások áremelkedése a fővárosban a Duna House adatai szerint

Mérséklődött az új építésű lakások áremelkedése a fővárosban a harmadik negyedévben – közölte a Duna House hétfőn az MTI-vel. A közleményben Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője kiemelte, az új építésű lakások átlagos négyzetméterára elérte az 1,77 millió forintot a harmadik negyedévben, ami 1 százalékos emelkedés az előző negyedévhez képest, és 15,5 százalékos éves drágulásnak felel meg.

Ez az árnövekedési ütem jóval mérsékeltebb az év első felében mértnél. Az átlagos lakásár most 128,2 millió forint, ami kismértékben, 3 millióval alacsonyabb az előző negyedévinél. Ennek oka, hogy a piacon több kisebb alapterületű, így kedvezőbb árú lakás szerepel – tette hozzá.

A közleményben az ELTINGA adatszolgáltató partnerükre hivatkozva a Duna House rámutatott arra, hogy

a budapesti új építésű lakások iránt továbbra is élénk az érdeklődés, bár a tavaszi hónapokhoz képest enyhe lassulás látszik, a kereslet még mindig erős, miközben a kínálat is fokozatosan bővül, ami középtávon stabilizálhatja a piacot.

A harmadik negyedévben 2224 új lakás talált vevőre Budapesten, ami 6 százalékkal kevesebb, mint tavasszal, de továbbra is jóval az elmúlt évek átlaga felett van. Az elmúlt tizenkét hónapban összesen 9611 új építésű otthon kelt el, ami az elmúlt tíz év legmagasabb éves száma volt – írták a közleményben.

Kitértek arra, hogy az új építésű szabad lakások száma jelenleg körülbelül 7500, ami 14 százalékkal több, mint 2024 harmadik negyedévében, amikor alig haladta meg a 6200 darabot. A mostani kínálati szint ugyanakkor lényegében megegyezik a 2025 második negyedévben mért adattal, így a piac a tavaszi rekordbővülés után stabilizálódni látszik.

A kínálat földrajzilag kiegyensúlyozottabb lett, míg korábban a belső-pesti kerületek domináltak, mostanra Külső-Pesten és a XI. kerületben is több nagy projekt indult. A fejlesztők óvatosan reagáltak a változásokra, a lakások 60 százalékánál nem módosult az ár, és ezúttal enyhe többségben voltak az árengedmények.

Továbbra is a kétszobás lakások a legkeresettebbek, ezek adják az eladások 45 százalékát.

A garzonok iránti érdeklődés visszaesett, a háromszobás lakásoké viszont nőtt – olvasható a Duna House közleményében.

Felhívták a figyelmet arra, hogy az Otthon Start program hatása a fővárosi újlakás-piacon egyelőre korlátozott, jelenleg a kínálat 14-23 százaléka felel meg a támogatás feltételeinek. A program által érintett projektek főként Külső-Pesten találhatók, viszont ott már most érzékelhető a keresletbővülés.

Szegő Péter szerint a kormányzati lakástámogatások, köztük az Otthon Start program, új lendületet adhatnak a nagyobb, lakónegyed jellegű fejlesztéseknek, amelyek középtávon növelik a kínálatot, miközben a támogatott vásárlói rétegek megjelenése tartós keresletet biztosíthat, mindez egy kiegyensúlyozottabb, fenntarthatóbb növekedési pályát vetít előre a fővárosi új építésű lakások piacán.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Illyés Tibor)