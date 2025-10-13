Lázár János bejelentette azt, „amit évtizedekig emlegetni fognak Gödöllőn és az egész országban”

A kormány és az OTP Bank 50-50 millió eurót, azaz 20-20 milliárd forintot biztosít a gödöllői Grassalkovich-kastély átfogó felújítására – jelentette be az építési és közlekedési miniszter hétfőn a helyszínen.

A Gödöllői Királyi Kastély felújítására vonatkozó támogatási együttműködés ünnepélyes aláírása

Orbán Viktor az esemény előtt úgy fogalmazott, „Csányi Sándorral olyan bejelentést tesz, amit évtizedekig emlegetni fognak Gödöllőn, és az egész országban”.

Lázár János a támogatási együttműködés aláírásán közölte, a felújítás során 17 ezer négyzetméternyi terület újul majd meg. A miniszter úgy fogalmazott, talán nem túlzás azt állítani, hogy száz év óta ez a legnagyobb közérdekű kötelezettségvállalás, amelyet magánvállalkozás vagy magánszemély tett, és ez méltó a legnagyobb magyar bankhoz és Magyarország legsikeresebb üzletemberéhez.

A kastély, amelyet 2021 óta a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyem (MATE) tart fenn és használ, valamint a MATE-alapítvány kuratóriuma működtet, szolgálja a magyar agrárium jövőjét, mintegy 10 ezer egyetemistát, valamint az ide látogató turistákat – mondta Lázár János.

A miniszter a kastély építtetőjét méltatva azt mondta, Grassalkovich Antal falusi koldusfiúként indulva Magyarország egyik leggazdagabb és legmeghatározóbb vezetője és politikusa lett, „akkor is lehetett már falusi fiúból bankelnök, pénzügyminiszter, éppenséggel miniszterelnök”.

A szatmári béke megkötése után 40 évvel Grassalkovich Antalnak és néhány másik magyarnak sikerült visszavezetnie Magyarországot Európába,

és sikeressé tennie az országot a megváltozott történelmi, gazdasági, politikai és közigazgatási viszonyok ellenére is – tette hozzá Lázár János.

Csányi Sándor, az OTP Bank és a Magyar Agár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Alapítványának kuratóriumi elnöke elmondta, a felújítás során megújul a kastély korábban már felújított szárnya, egy eddig elhanyagolt hatezer négyzetméteres része, a kertje, a muzsikus szárny, a műtárgyak elhelyezését szolgáló épületek, továbbá újra működni fog a történelmi sörház.

A cél, hogy a felújítás után a kastély költséghatékonyan és önfenntartó módon működhessen, „a magyar szellemi, kulturális örökség megőrzésének fellegváraként”

– hangsúlyozta. Megköszönte a fenntartónak, hogy a szűkös pénzügyi helyzet mellett is meg tudta őrizni a kastély jelenlegi állapotát, így az épület a második leglátogatottabb kastély lett Magyarországon évi 350 ezer látogatóval.

Kiemelte, egy nagyvállalatnak nemcsak a befektetők felé kell megfelelnie, hanem a társadalom megbecsülését is el kell nyernie. A rendezvényen bejátszott kisfilmből kiderült, hogy bár az épület már számos rekonstrukción esett át, a felújításra váró területek a teljes komplexum 40 százalékát teszik ki.

A felújítás után látogathatóvá válik a kastélykápolna, a muzsikusszárnyban megújul a klasszicista fürdő, a narancsházban kiállítási teret és rendezvényhelyszínt hoznak létre, a márványistálló a már korábban felújított lovardát egészíti ki szintén rendezvényhelyszínként, a központi épületből induló pincealagútban a magyar borkészítés történetét bemutató eseményeket szerveznek majd, a sörházban történelmi sörözőt és éttermet nyitnak. Kialakítanak továbbá múzeumi könyvtárat és kutatószobákat, valamint megújul a teljes történelmi kert is.

A korábban felújított épületrészeket is korszerűsítik, például energiahatékony világítást és fűtést építenek ki, a múzeumi terekben központi páraszabályozás és klimatizálás lesz, valamint modern épületfelügyeleti rendszert kap a kastély. A főépületben továbbá új oktatási és múzeumpedagógiai termeket alakítanak ki – számoltak be a filmben.

