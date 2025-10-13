Közölte a miniszterelnöki biztos, hogyan teszik vonzóvá a pedagóguspályát

A hazai elköteleződés az, hogy vonzóvá tesszük a pedagóguspályát életpályával, 2031-ig emelkedő bérrel, családtámogatásokkal, lakhatási támogatással, ösztöndíjakkal, új szakmai segítségekkel; már meg is indult a dinamikus növekedés a pályán és a képzésekben is – írta a pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztos Facebook-oldalán.

Balatoni Katalin emlékeztetett arra, hogy egész Európában tendenciává vált a szakemberek számának csökkenése, komoly kihívás lett, hogy el tudják látni a feladatot, minél kielégítőbb sikerrel. Ennek kapcsán jelentős kritika éri az itthoni rövid ciklusos képzéseket, amelyek 2-4 félévesek, eközben – jelezte – van olyan uniós tagállam, ahol 6 hét alatt is lehet pedagógus képesítést szerezni.

A pozitív folyamatok elindulását adatokkal támasztotta alá a miniszterelnöki biztos, megjegyezve ugyanakkor, hogy ezek még nem a végleges és hivatalos adatok, az idei hivatalos statisztikák megjelenésére még várni kell.

Ezek között kiemelte, hogy a 2025/2026-os tanévben több mint 2000 fővel nőtt a pedagógusok száma az előző évhez képest. Ez immár a második tanév, hogy több ezer fővel nő ez a szám

– hívta fel a figyelmet.

Ismertette továbbá, hogy a 2025/2026-os tanévben 16 909-en kezdték meg a pedagógusképzést, megjegyezve, hogy 2024-ben megduplázódott a pedagógusképzést megkezdők száma 2022-höz képest, az idén pedig további 2000 hallgatóval emelkedett.

A nyugdíjas pedagógusok esetében várhatóan közel 10 százalékos csökkenés lesz

– írta. Ismertetése szerint a nyugdíj mellett foglalkoztatott pedagógusok közel 25 százaléka nem töltötte be a 60. életévét – ők a Nők 40 nyugdíjprogramnak köszönhetően tudnak tovább dolgozni.

A pályakezdők száma szintén nőtt, az előző évhez képest is – ez arra utal, hogy a korfa is javul

– állapította meg Balatoni Katalin.

Kész vagyunk? – tette fel a kérdést, majd leszögezte: nem, de az út, amin elindultunk, az minden kétség nélkül jó.

Kiemelt kép: Balatoni Katalin köznevelési helyettes államtitkár a minisztérium és a szülői szervezetek közötti egyeztetést követően tartott sajtótájékoztatón a Belügyminisztériumban 2024. február 29-én (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)