Kosz, pókháló és rovartetemek miatt lépett a Nébih egy tiszavasvári pékséggel szemben

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) azonnali hatállyal felfüggesztette egy tiszavasvári sütőipari üzem tevékenységét az ott tapasztalt súlyos, élelmiszer-biztonsági kockázatot jelentő higiéniai körülmények miatt, és mintegy 207 kg élelmiszert vontak ki a forgalomból – közölte a hatóság hétfőn az MTI-vel.

A Nébih közlése szerint az ellenőrzés során az üzem több helyiségében sérült és szennyezett padozatot, valamint pókhálós, piszkos falakat és berendezéseket találtak. Az ablakoknál jelentős mennyiségű rovartetem volt látható, az előállító helyiségek falairól és mennyezetéről a festék több helyen levált.

Az ellenőrök emellett megállapították, hogy a vállalkozás hiányosan vezette a gyártási és nyomon követési dokumentációkat.

A Nébih 20 tétel, összesen 207,2 kilogramm nem nyomon követhető, illetve lejárt minőségmegőrzési idejű élelmiszert vont ki azonnal a forgalomból és vett hatósági zár alá,

valamint elrendelték a szeptember 24-e előtt előállított, még megfelelő fogyaszthatósági vagy minőség-megőrzési idővel rendelkező élelmiszerek forgalomból való visszahívását is.

A tájékoztatás szerint az üzem az élelmiszer-biztonsági hiányosságok kijavítása után, a hatóság helyszíni szemléjét követően, folytathatta tevékenységét. Az eljárás és a bírság megállapítása folyamatban van – közölték.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/ Balázs Attila)