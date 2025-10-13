Kórházak energetikai korszerűsítését célzó elemmel bővül a Jedlik Ányos energetikai program

A csaknem 89 milliárd forintos keretösszegű Jedlik Ányos energetikai program kórházak, illetve egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítését célzó programmal bővül; a kórházak fejlesztését európai uniós forrásból finanszírozzák – mondta az Energiaügyi Minisztérium energetikáért felelős államtitkára hétfőn Budapesten sajtótájékoztatón.

Steiner Attila kiemelte, a jelentős kórház-energetikai korszerűsítési program célja, hogy a pályázatot elnyert intézmények hosszú távon is működőképesek maradjanak, és sokkal kevesebbet kelljen költeniük az energiaszámlára. Ennek érdekében a pályázat segítségével az érintett intézményeknél nyílászáró cserét, szigetelést és fűtéskorszerűsítést támogatnak.

Közölte, előzetes kalkulációk szerint

a 89 milliárd forintos keretösszegből 70 kórházi épületet és 20 mentőállomás épületét tudják majd felújítani.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy ez a mostani nem nyílt, hanem kiemelt pályázat, így azon csak előre meghatározott intézmények tudnak részt venni.

A szaktárcával közösen olyan intézményeket választottak ki, amelyek biztosan meg tudják ugrani a főbb kritériumot: a pályázónál 30 százalékos energiafogyasztás-csökkentést kell elérni a beruházások hatására, így az energiaszámlák is ennyivel csökkennek.

Rámutatott,

a kiválasztottak között sok vidéki intézmény van, de vannak fővárosiak is,

mint például a sajtótájékoztató helyszíne, az Észak-budai Szent János Centrumkórház Kútvölgyi úti szakrendelője, amelynek a felújítására 2,64 milliárd forintot terveznek. Az államtitkár úgy vélte, a beruházás hatására energetikailag teljesen rendbe lehet tenni az épületet.

Az MTI érdeklődésére közölte, a másik fővárosi intézmény a Nyírő Gyula-kórház, a vidéki helyszínek között pedig szerepel egyebek mellett Győr, Veszprém, Debrecen, Szolnok, Nyíregyháza, valamint Ózd, Balassagyarmat, Pásztó és Karcag is.

Steiner Attila hangsúlyozta, a program fontos eleme, hogy európai uniós forrásokat tudnak rá lehívni, és ezeket az összegeket Budapestre is lehet fordítani.

„Fontos, hogy ne csak egy olcsó politikai színháznak tekintsük a kórházakat, hanem ténylegesen olyan fejlesztéseket hozzunk a kórházakba, amelyek hosszú távon is biztosítani fogják a kórházak működését”

– jelentette ki az államtitkár.

Hozzátette: biztos benne, hogy kapnak majd bíráló kommenteket arc nélküli profilokból a most bejelentett program kapcsán, de ez a kormányt nem érdekli. „Haladunk előre ezekkel a beruházásokkal, a magyar állampolgárok és a magyar betegek érdekében” – mondta Steiner Attila.

Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára hangsúlyozta, a Fidesz – Magyar Polgári Párt és KDNP frakciószövetsége és a szuverenista jobboldali nemzeti érzelmű kormány is elkötelezett a magyar egészségügy fejlesztése mellett, legyen szó akár humánerőforrásról, akár finanszírozásról, akár infrastruktúra-fejlesztésről.

A programhoz mozgósított uniós forrásokról az egészségügy államtitkár kijelentette: azzal, hogy „hazahozzák” ezt a forrást, a magyar állam be tud ruházni a közszolgáltatásokba, tudja támogatni a gazdaságot, és meg tud valósítani extra szociális fejlesztéseket.

„Ennek pozitív hozadéka az, hogy javul a magyarok életminősége, ami minket örömmel tölt el. Csak egy példát mondjak: több mint 50 kórház felújítását sikerült most ebből a forrásból véghez vinni, és a magyarok javuló életminősége miatt én nagyon-nagyon pozitív vagyok a 26-os választásokat illetően”

– fogalmazott Takács Péter.

Hozzátette, hogy

„a politikai ellenfeleinkkel szemben minket valóban örömmel tölt el, hogy ha valamilyen fejlesztést sikerül hazahozni”.

A BM államtitkára „kurucos húzásnak” értékelte azt, hogy ha a helyreállítási alap (RRF) zsebéből nem adják ide a brüsszeli bürokraták azt a pénzt, ami a magyaroknak jár, akkor elhozzák azt egy másik zsebből. Egyúttal megköszönte, hogy az erre vonatkozó ötletét az Energiaügyi Minisztérium, Steiner Attila és Lantos Csaba energiaügyi miniszter is felkarolta.

„Haza fogjuk hozni a forrásokat és meg fogjuk csinálni az összes fejlesztést, amit elterveztünk” – mondta az egészségügyi államtitkár.

Kiemelt kép: Steiner Attila, az Energiaügyi Minisztérium energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkára (Fotó: MTI/Lakatos Péter)