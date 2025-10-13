Két forgalmas csomópontján megújul a 11-es út Szentendrén – közölte a kormányszóvivő

Két forgalmas csomópontján, a papszigeti, valamint a Rózsa utcai csomópontnál megújul a 11-es út Szentendre belterületén – mondta hétfőn a Pest vármegyei városban a kormányszóvivő, a térség fideszes országgyűlési képviselője.

Vitályos Eszter a 11-es számú főút Szentendre belterületi szakaszát érintő fejlesztéséről szólva elmondta, hogy olyan beruházás indul most el, amelyet nagyon régóta vártak már az itt élők. Egy 2022-es kormányhatározat állította le a beruházást, amikor elindult a szomszédban a háború, aztán jött az energiaválság, majd ennek következtében gazdasági nehézségek hátráltatták a beruházás megkezdését.

Egy májusi Lázárinfó után, Lázár János építési és közlekedési miniszter ígéretet tett, hogy biztosítanak forrásokat arra, hogy legalább a szentendrei szakasznak egyes részein elkezdődhessen a beruházás – tette hozzá a kormányszóvivő.

Vitályos Eszter beszélt arról, hogy Fülöp Zsolttal, Szentendre polgármesterével közösen megfogalmaztak egy levelet a minisztérium számára, ami összefoglalta, hogy a rendelkezésükre álló összeg fényében milyen műszaki tartalmat szeretnének megvalósítani.

Ez két olyan csomópontot jelölt meg, amelyek a legneuralgikusabb pontjai jelenleg a 11-es számú főút szentendrei közlekedésében. Az egyik az a papszigeti csomópont, ahol új gyalogátkelők épülnek és jelzőlámpás kereszteződést alakítanak ki, a másik a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemnél lévő Rózsa utcai csomópont, ahol a balra kanyarodást kell megoldani, mert a jelenlegi forgalmi rendben a Budapestről érkezők balra kanyarodáskor akadályozzák mind a főváros felől, mint az ellenkező irányból közlekedőket – fűzte hozzá a kormányszóvivő.

Vitályos Eszter azt mondta, hogy a Rózsa utcai csomópont problémáját egy új balra kanyarodó sávval és jelzőlámpa kialakítással fogják megoldani. Emellett a csatornafedelek és az útburkolat is megújul 1042 méteren, valamint a DMRV Zrt. az ivóvízhálózatot is megújítja az ivóvízcsövek kicserélésével.

Vitályos Eszter a projekt bekerülési költségét mintegy nettó 1,8 milliárd forintra becsülte.

Kiemelt kép: Vitályos Eszter kormányszóvivő a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. április 10-én (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)