Karácsony Gergely megkongatta a vészharangot, jövőre megszűnhet a Sziget Fesztivál

Bizonytalanná vált a Sziget Fesztivál jövője – jelentette be Karácsony Gergely budapesti főpolgármester a közösségi oldalán, miután állítása szerint levelet kapott a szervezőktől arról, hogy jövőre nem feltétlenül tudják megrendezni a fesztivált. Mindeközben a szervezők felkeresték a fesztivál alapítóját, Gerendai Károlyt, hogy megtárgyalják az eseménysorozat jövőjét.

A főpolgármester azt írta, hogy

a levélben a Sziget Zrt. vezérigazgatója arról tájékoztatta, hogy a főváros és a Sziget közötti megállapodás felmondását kénytelen kezdeményezni.

„A lépés mögött a Sziget Zrt. külföldi tulajdonosának üzleti lépése állhat. Budapestnek nem egy magáncég üzleti kérdéseivel van dolga, de dolga kell legyen a Sziget Fesztivál hosszú távú fennmaradásával ”– írta Karácsony Gergely, megjegyezve azt is, hogy „Budapestnek, a lehetőségeihez mérten ki kell állni a Sziget Fesztivál jövőjéért”.

„Bízom abban, hogy a felmondás nem egy korszak végét, hanem egy új kezdet reményét jelenti. És ha a Sziget jövője üzletileg biztosítható úgy, hogy a fesztivál értékei fennmaradnak, akkor Budapestnek is nyitottnak kell lennie erre az új kezdetre” – zárta bejegyzését a Facebookon.

Akár még októberben eldőlhet, hogy mi lesz a fesztivál sorsa

A Forbes magazin ezzel kapcsolatban kérdéseket intézett Gerendai Károlyhoz, a Sziget Fesztivál alapítójához – aki 2022-ben kiszállt a szervezésből, most azonban a Sziget Zrt. tulajdonosaitól megkeresést kapott. A Sziget Zrt. ezzel kapcsolatban konkrétan úgy fogalmazott, hogy „a hazai menedzsment javaslatára – a Sziget Zrt. tulajdonosai felvették a kapcsolatot a fesztivál alapítójával, Gerendai Károllyal, lehetőséget kínálva arra, hogy a rendezvény ismét vele folytathassa működését”.

Az alapító a Forbesnak elmondta: „Bár nemrég még nagyon nem így képzeltem el az elkövetkező éveimet, de a jelen helyzetben határozott célom megoldást találni a Sziget létének hosszú távú biztosítására.” Hozzátette: reményei szerint még októberben sikerülhet megállapodniuk, és olyan új tulajdonosi struktúra állhat fel, ami megfelelő biztosítékot tud nyújtani a Sziget sikeresebb folytatásához szakmai és pénzügyi szempontból is.

„Mivel az egyeztetések jelenleg is folynak a felek között, ezzel kapcsolatban még nem áll módunkban további információkat megosztani”

– írta mindeközben a Sziget Zrt. sajtóirodája.

Megerősítették azt is, hogy valóban azzal a kéréssel fordultak a Fővárosi Önkormányzathoz, hogy a jövő évben lejáró területfoglalási engedélyüket közös megegyezéssel szüntessék meg. „Ennek oka pedig az, hogy a fesztivál külföldi tulajdonosa – annak ellenére, hogy korábban egy hosszabb távú fejlesztési programban gondolkodott – úgy döntött, hogy a jelenlegi struktúrában nem vállal további kockázatot Magyarországon.” Mint írták, azért kénytelenek most, ebben a formában felmondani a megállapodást, mert a Fővárosi Közgyűléssel kötött területhasználati megállapodásuk határozott időre szól, és más esetben fennállna a fizetési kötelezettségük a jövőben még akkor is, ha esetleg 2026-ban már nem rendeznék meg a fesztivált.

Masszívan veszteséges volt a fesztivál az utóbbi években

A Sziget Fesztivál 1993 óta rendezik meg Budapesten, az utóbbi években azonban nem alakultak jól az anyagiak. 2022-ben, a koronavírus-járvány való kilábalás (illetve a 2020-as és 2021-es fesztiválok elmaradása után) még nyereséggel zárt, de a 2023-as és a 2024-es év egyaránt jelentősen veszteséges volt: előbbinél 1,8 milliárd, utóbbinál 3,9 milliárd forint volt a mínusz.

Bár a 2025-ös eredmények még nem nyilvánosak, a Forbes szerint az idei év is veszteséges lehetett: a lap szerint több mint kétmilliárd forint lehet a mínusz idén.

A fesztiválszektor válságát jelzi az is, hogy időközben a szervezők 2023-ban megszüntették a soproni VOLT fesztivált, majd 2024-ben a Balaton Soundot is (miközben több másik hazai fesztivál is kénytelen volt lehúzva a rolót). Ráadásul a Szigetet szervező vállalat tulajdonosa, a luxemburgi Superstruct Entertainment is gazdát cserélt tavaly, miután az amerikai KKR tőkealap 1,3 milliárd angol fontért (akkor árfolyamon több mint 600 milliárd forintnyi összegért) megvásárolta.

Kiemelt kép: A közönség Martin Garrix holland DJ koncertjén a 30. Sziget fesztiválon a Hajógyári-szigeten 2024. augusztus 10-én (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)