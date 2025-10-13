Fake newsra ugrott rá az ellenzéki sajtó

A The New York Times a vasárnap megjelent és online felületén jelenleg is elérhető Magyarországról szóló cikkében egyebek között azt állította, hogy – mint fogalmaztak – „Orbán Viktor egy kiterjedt propagandagépezetet működtet és ezzel kíván végső csapást mérni politikai ellenfeleire”.
A cikkben azt is írták, hogy szerintük „a Nézőpont Intézet vezetője elismerte, egyértelmű, hogy a Magyar Péterrel és a Tisza Párttal szembeni eddigi lejárató kampányok nem voltak sikeresek”, és ezt az is alátámasztja, hogy több közvélemény-kutató szerint is a Tisza Párt előnyben van a Fidesz–KDNP-vel szemben.
A cikk állításait átvette és tényként közölte számos Magyar Pétert, illetve a Tisza Pártot cikkeiben folyamatosan pozitív színben feltüntető, az ellenzék politikáját támogató magyarországi hírportál is,
így tett a 24.hu, a Telex, vagy éppen a még a 2026-os parlamenti választásokon ellenzékiként elindulni szándékozó párt lejáratásában, a Tisza Párt útjából történő eltakarításában is részt vevő 444.hu.
Mráz Ágoston Sámuel a Facebook-oldalán tette világossá: egy soha el nem hangzott mondatot adtak a szájába.
A Nézőpont Intézet vezetője bejegyzésében a lap állításait fake newsnak, álhírnek nevezte, és arról tájékoztatott, több mint négy hónappal ezelőtt találkozott a The New York Times újságírójával, akinek arról mesélt, hogy 2024 júniusa és 2025 júniusa között erősödött a Tisza a többi ellenzéki párt rovására.
„Ehhez képest októberben a számba adni egy soha el nem hangzott mondatot, még propagandának is rossz. Azt, hogy mi működik, mi nem, a közvélemény-kutatás és a választás mutatja meg ”
– fogalmazott a közösségi oldalán Mráz Ágoston Sámuel, egyben jelezte: vezet a Fidesz.
