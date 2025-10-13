Elítélték a tanítványai ellen szexuális erőszakot elkövető tarpai fociedzőt

Nyolc év fegyházbüntetésre, nyolc év közügyektől eltiltásra, valamint a 649 ezres bűnügyi költség megfizetésére ítélte a Nyíregyházi Törvényszék hétfőn azt az N. Lászlót, aki két rábízott kisfiúval is erőszakoskodott. A tarpai fociedzőként ismert férfit azonban csak távollétében tudták elmarasztalni, mivel 2023 óta szökésben van.

A Kárpátaljáról származó férfi 2022 novemberében, Tivadar községben, egy vendégházban tartott utánpótlás-focitábor során két 14–15 éves fiúval erőszakoskodott. A TV2 Tények korábbi beszámolója szerint éjszakánként áthívta magához őket a szobájába, masszírozta és simogatta őket, nemi szervét a gyerekek testéhez nyomta – írta a 24.hu a hétfői ítéletről beszámolva.

A gyerekek a tábor idején a férfi felügyelete alatt álltak, így különösen kiszolgáltatott helyzetben voltak – közölte a bíróság,

amely szexuális erőszak bűntettében, és folytatólagosan elkövetett szexuális visszaélésben mondta ki bűnösnek a férfit.

Emellett fogolyszökés vétségében is elmarasztalták, mert a férfi 2023 novemberében megszökött a házi őrizetből, és azóta is ismeretlen helyen tartózkodik (az akkori sajtóbeszámolók szerint N. László azért tudott megszökni a letartóztatásból való kiengedése után, mert heteken át nem működött megfelelően a rendőrség nyomkövető rendszere).

A bíróság összesen nyolc év fegyházra ítélte N. Lászlót azzal a kitétellel, hogy feltételesen sem bocsátható szabadságra. Emellett eltiltották minden olyan foglalkozástól, amely során kiskorúakkal foglalkozhatna.

Az ítélet nem jogerős, és a jogerőre emelkedés, illetve a büntetés végrehajtása addig nem indulhat el, amíg a pedofil bűncselekmény miatt elítélt fociedzőt el nem fogják.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Kálmándy Ferenc)