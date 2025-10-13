Műsorújság
HU
EN
RO
#Röszke 10 #FIX 3% lakáshitel #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Bevetésen a tűzszerészek: elszállítják a Sárszentmihályon előkerült második világháborús gránátokat

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.10.13. 15:55

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Elszállítják a tűzszerészek a Fejér vármegyei Sárszentmihályon előkerült, második világháborús gránátokat – közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezrede a Facebook-oldalán hétfőn délután.

Mint írták, Sárszentmihályon a Fő utca és Hársfa utca sarkán csatornaásás során kerültek elő a második világháborús, szovjet eredetű gránátok, nem kilőtt állapotban. Hozzátették: a tűzszerész járőr parancsnoka négy darab 76 milliméteres repeszromboló gránátot, egy darab 76 milliméteres páncéltörő gránátot és egy darab 76 milliméteres űrméret alatti páncéltörő gránátot azonosított.

A robbanótesteket a tűzszerészek elszállítják a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére, ahol később megsemmisítik.

A rendőrség a tűzszerész-művelet idejére mintegy százméteres sugarú körben lezárta és kiürítette a területet, ezt a zárást mostanra feloldották.

Kapcsolódó tartalom

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/Lakatos Péter)

FegyverII. világháború Magyar Honvédség

Ajánljuk még

 