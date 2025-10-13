Bayer Zsolt a Harcosok órájában: Csak az elsőhöz fogható az október 23-i Békemenet jelentősége

„Nem akarunk meghalni Ukrajnáért, nem akarunk új adópolitikát” – hangsúlyozta a publicista, és Magyar Péterre, a Tisza Párt elnökére utalva úgy fogalmazott: „nem akarunk egy olyan csávót elviselni, aki 28 képből huszonnyolcat magáról rak föl egy focitornáról”.
Bayer Zsolt arról, hogy a magyar miniszterelnök hétfőn Donald Trump meghívására részt vesz a közel-keleti békemegállapodás ünnepélyes aláírási ceremóniáján, úgy fogalmazott, „a dolog szimbolikája felfoghatatlan”.
Orbán Viktor és az amerikai elnök – ha nem is a szó hétköznapi értelmében – barátok – mondta a szerkesztő. Rámutatott,
„az a gesztus, hogy Magyarország miniszterelnöke ott lesz Sarm es-Sejkben, üzenet a világnak”.
Annak kapcsán, hogy az életveszélyes fenyegetések miatt elhalasztják az ÖT című műsor turnéját, Bayer Zsolt kifejtette, a hangulat számára 1919-et idézi fel. Szavai szerint „a csőcselék örök”. Ezek mentek be és lőtték agyon a miniszterelnököt, ezekből lettek a Lenin fiúk, ezek lőttek először az embereket a Dunába, nem a nyilasok – mondta.
A rendszerváltás idején senki nem gondolta, hogy „30-40 év eltettével ezek előmásznak a lapos kövek alól” – fogalmazott a publicista, hozzátéve, Nyugat-Európában is hasonló a helyzet, Ilaria Salis – az Európai Baloldal olasz EP-képviselője, antifa aktivista, aki ellen Budapesten bűnszervezetben elkövetett erőszakos bűncselekmény miatt emeltek vádat – most kapott menlevelet.
Bayer Zsolt beszélt arról is, hogy bár elfogadja, hogy a politika jelentős részben a világhálóra költözött, úgy véli,
ha tényleg mindenki a közösségi médiában elvárt legalacsonyabb szintnek akar megfelelni, akkor száz év múlva nem lesz emberiség.
Annak kapcsán, hogy pénteken egy férfi a római Szent Péter-bazilika gyónási oltárára felmászva vizelni kezdett, azt mondta: „Európa lett levizelve büszkén, boldogan, és hagyja”.
A nyugat-európai bevándorlási helyzetről szólva a publicista kifejtette, a minden identitását elvesztett – ma még – többségi társadalom szeretettel befogadja az érkezőket, akik először a baloldali, liberális, neomarxista pártokra szavaznak. De csak idő kérdése, hogy először csak egy-két helyen, majd az egész országban többségbe kerülnek, és
megalakítják saját pártjaikat, melyek iszlám pártok, s már arra fognak szavazni.
Futó Boglárka, a HírTV ellenzéki fórumokon rendszeresen dolgozó szerkesztő-riportere arról beszélt, hogy az adatszivárgási botrány kirobbanása óta ezeken az eseményeken egyre nehezebb a Tisza Párt elnökét kérdezni. Mint mondta, az országjárások idején már amint kiszáll az autóból, testőrök védik, s rögtön el is kezdi élő közvetítését, az őt kérdező riportert pedig tiszteletlennek állítja be.
Ez a stílus – folytatta – oda vezet, hogy kollégái, szimpatizánsai is másolják viselkedését, így
rendszeresen előfordul, hogy az újságírókat már nemcsak szóbeli vagy írásbeli, de testi abúzus is éri.
Utóbbira példaként felhozta, hogy Ruszin-Szendi Romulusz a Mandiner, míg Aranyosi Péter a Patrióta munkatársát lökdöste.
Futó Boglárka megjegyezte azt is, hogy
Magyar Péter a Tisza adóemelési terveinek napvilágra kerülése és az adatszivárgási ügy óta rendszeresen sértegeti, propagandistázza a fórumain megjelent újságírókat,
s van, hogy egy órán át becsmérli őket, ebben pedig követik hívei is, s megfigyelhető, hogy a „gyűlöletáradat” elszabadulóban van.
Elmondta ugyanakkor azt is, hogy a Tisza körüli újabb és újabb kellemetlen ügyek miatt a párt támogatói közül is sokan fel vannak háborodva vagy – mint az adatszivárgások okán – megijedtek, félnek.
Kitért arra is, hogy
a Tisza elnökének „idegei egyre nehezebben bírják” az utóbbi hetek botrányait,
erre vezethető vissza szerinte, hogy október hatodikán Magyar Péter ledobta a színpadról az Orbán Viktorról mintázott bábut.
Futó Boglárka idézte Magyar Pétert, amikor azt mondta, hogy „aki a hatalomért bármire képes, abból kiveszik az emberség, és elveszíti a kapcsolatát a valósággal”. A riporter szerint mindez igaz a Tisza elnökére is, aki nemrég még dicsőítette a kormányzat intézkedéseit, s magát Orbán Viktor miniszterelnököt úgy nevezte, hogy Nap a Naprendszerben.
A riporter attól tart, hogy a következő fél évben – főként, ha olyan ütemben robbannak ki botrányok az ellenzéki párt körül, mint az utóbbi hetekben – egyre gyakoribbak lesznek az újságírókat ért inzultusok a Tisza részéről, s erősödni fog az az erőszakhullám, ami egy ideje jellemzi a Magyar Péter vezette politikai közösséget.
Kiemelt kép: Bayer Zsolt (Fotó: Hirado.hu/Horváth Péter Gyula)