Az államtitkár közölte, már több mint kétmillió magyar megkapta a nemzeti konzultációs kérdőívet

„Már több mint kétmillió magyar megkapta a nemzeti konzultációs kérdőívet, ez most az alkalom, hogy világosan üzenjünk Brüsszelnek és hazai bábjainak, nem kérünk a háborús adóemelésekből, a megszorításokból és a háborúból” - írta Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Facebook-oldalán hétfőn.

Hozzátette: „Brüsszel olyan döntéseket hoz, amelyekkel adóemelésekre és megszorításokra kényszerítené a tagállamokat – így Magyarországot is". Megjegyezte: „a baloldali bábok pedig készek lennének megemelni a családok, a munkavállalók és a vállalkozások adóit, sőt a rezsit is a többszörösére növelnék". „A magyar kormány a nemzeti konzultáció eredményeire támaszkodva tudja legerősebben megvédeni a magyar családokat a brüsszeli döntések következményeitől. Figyeljék a postaládát, töltsék ki a konzultációt, és tiltakozzunk minél többen a brüsszeli adóemelések ellen!" – fogalmazott a parlamenti államtitkár posztjában. Kiemelt kép: Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)