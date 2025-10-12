Soltész Miklós: Csaknem négyezer templom újult meg a Kárpát-medencében

Soltész Miklós óriási dolognak nevezte a katolikus, református, római- és görögkatolikus, evangélikus és más felekezethez tartozó épületek megújulását, és hozzátette,
emellett még kétszáz új templom is épült.
Az államtitkár azt mondta, a felújított templomok ékkövei a településeknek, de a legfontosabb kérdés az, hogy „lesz-e bennük tűz és megtelik-e élettel a templom”.
Az ondi református templom külső felújítása két ütemben zajlott, kormányzati támogatással 21 millió forintból. A munkálatok sorának megerősítették a tetőszerkezetet, kicserélték a héjazatot, újrafestették a toronysüveget valamint a külső homlokzatot.
Kiemelt kép: Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára beszédet mond a megújult sóskúti katolikus templom avatásán 2025. szeptember 8-án. A templom közel 240 millió forint állami támogatásból újult meg. (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)