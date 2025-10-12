Reviczky Gábor is alapító tagja a Vadász Digitális Polgári Körnek

A frissen megalakult Vadász Digitális Polgári Kör alapítói között híres művészek és sportolók is vannak.

Október 11-én rendezték Csapodon Az Országos Vadásznapot a Göbös-majori Ökoturisztikai Központban. A rendezvény a vadászat hagyományait, a természet szeretetét és a közösségi élményt egyesíti változatos programkínálatával.

Az érdeklődők hagyományőrző és családbarát programokon keresztül ismerkedhettek meg a vadászat rejtelmeivel. A rendezvény fővédnökei Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Nagy István agrárminiszter voltak.

Kovács Zoltán államtitkár – aki szintén vadász – pedig bejelentette, hogy a mai napon

elindult a Vadász Digitális Polgári Kör!

„Közösségünk a teremtett környezetünk tiszteletét, a felelős vadgazdálkodás fontosságát, valamint a magyar vadászati kultúra megőrzéséért tett erőfeszítést tűzi zászlajára” – ismertette a közösség céljait Kovács Zoltán.

Az államtitkár kifejtette, hogy

olyan emberek csatlakozását várják, akik nagy szavak és a zöld ideológiák helyett a tudomány, a józanész és a hagyományaink megőrzése mentén gondolkodnak a felelős természetvédelemről.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Reviczky Gábor, a nemzet művésze, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész a hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum fennállásának 10. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen 2024. március 26-án. (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

A kör tagjai között van Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Zambó Péter államtitkár, Bors Richárd, a Nimród Vadászújság lapigazgatója, Csejtei Tamás vadász- és természetfilmes, Lajos Tamás producer, Reviczky Gábor Kossuth-díjas színművész, a nemzet művésze és Varga Tamás olimpiai bajnok is.

Kiemelt kép: A Nemzet Művésze címmel idén kitüntetett Reviczky Gábor Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, az MMA rendes tagja a Pesti Vígadóban 2021. október 22-én.

(Fotó: MTI/Cseke Csilla)