Orbán Viktor: Európa legnagyobb adócsökkentését hajtjuk végre, stabilitást biztosítunk, a Tisza Párt viszont adóemelést tervez, Brüsszel és Ukrajna érdekeit szolgálja

A nemzeti konzultációval megvédjük a magyarok pénzét és érdekeit. Már postázzuk a kérdőíveket. Szánd rá a kitöltésre azt a néhány percet, és mondd el másoknak is, miért fontos! - többek között erről írt a Digitális Polgári Köröknek szóló hírlevelében a miniszterelnök.

3 százalékos fix kamatozású hitel indul a kis- és középvállalkozásoknak. A Széchenyi Kártya-rendszer Demján Sándor öröksége, új lendületet ad. Ragadd meg a lehetőséget! – kezdi a hírlevelet Orbán Viktor, majd így folytatja:

Európa legnagyobb adócsökkentését hajtjuk végre, stabilitást biztosítunk. A Tisza Párt viszont adóemelést tervez, Brüsszel és Ukrajna érdekeit szolgálja. Aki fizet, az rendeli a zenét. A nemzeti konzultációval megvédjük a magyarok pénzét és érdekeit. Már postázzuk a kérdőíveket. Szánd rá a kitöltésre azt a néhány percet, és mondd el másoknak is, miért fontos!

Egy rekordról is megemlékezett: 15 millió turista látogatott hozzánk szeptemberig, a turizmus minden évben 13 százalékkal erősíti a magyar gazdaságot! Gratulálok az idegenforgalomban dolgozóknak, szép munka! tette hozzá, és nem feledkezett meg a hét egyik legfontosabb híréről sem:

Krasznahorkai László Nobel-díja nemzeti büszkeség, a magyar tehetség világraszóló! Magyarnak lenni jó. Sőt szép és érdemes.

A kormányfő szerint az ellenfeleink úgy vélik, a magyar gazdaság válságban van. Ehhez képest egyszerre futtatunk egy fix 3 százalékos otthonteremtési programot, egy fix 3 százalékos kisvállalkozói hitelprogramot és Európa legnagyobb adócsökkentési programját. Mindezt egyszerre! Ha már most erre vagyunk képesek, mi lesz itt, ha vége a háborúnak, és a háború nem blokkolja tovább a magyar gazdaság fejlődését?

A pénteki napot felidézve azt írja: Kolozsváron az RMDSZ-szel a külhoni magyarokért dolgoztunk. Romániával békés, erős együttműködést építünk – Bolojan miniszterelnök jó partnerünk ebben. Románia gazdasági nehézségei intő példát mutatnak: a stabilitás kulcsfontosságú. A bezzegrománozást pedig el lehet felejteni…

A miniszterelnök emlékeztetett:

a Tisza Párt brüsszeli-ukrán projekt, újabb adatbotrányuk lepleződött le. Ne bízz bennük! Átvernek, ellopják és az ukránoknak játsszák át az adataidat. De mit is várhatnánk tőlük? Az EP-s mentelmi jog köldökzsinórján tartják a Tisza és a DK vezetőit. Ukrajna EU-csatlakozását és pénzkövetelését elutasítjuk, és háborúba sem megyünk.

A magyar érdek az első! Meg a második és a harmadik. A Tisza kórház- és iskolabezárást, a mezőgazdaság kiárusítását tervezi – ezt nem hagyjuk!

Felhívta a figyelmet arra is, hogy mi segítjük legjobban a kkv-ket! Már a harmadik egymást követő évben segíti Magyarország Európában a legintenzívebben a kis- és középvállalkozások hitelfelvételét kezességvállalással – erre hívta fel a figyelmet a Garantiqa. A Garanciaintézmények Európai Szövetségének (AECM) legfrissebb statisztikái szerint hazánkban a garanciaállomány a GDP 3,7 százalékát teszi ki, miközben az átlag mindössze 1 százalék körül mozog.

Köszönöm, hogy itt vagytok. Folytassuk a digitális honfoglalást! Rendületlenül hiszünk a szeretet és az összefogás erejében! – zárta levelét Orbán Viktor.

Kapcsolódó tartalom Orbán Viktor: Ki kell maradnunk a háborúból

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök – Fotó: Facebook