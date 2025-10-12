Orbán Balázs: Obama úr, Magyarország nem tart igény az Ön jóváhagyására. A magyar nép dönt a saját jövőjéről!

A miniszterelnök politikai igazgatója ezt írta: „A baloldal stratégiája nem változott: Soros által finanszírozott „szakértőket” küldenek, hogy távoli előadásokat tartsanak, és bizonyítékok nélküli, homályos vádakat fogalmazzanak meg egy szuverén nemzet ellen. Nem meglepő, hogy Barack Obamát, a globalista ideológia és identitáspolitika régóta elkötelezett hívét nyugtalanítja az a Magyarország, amely az elmúlt tizenöt évben következetesen és sikeresen védte szuverenitását a nemzetközi nyomással szemben.

Ne feledjük, hogy ez ugyanaz a személy, aki egyszer kétoldalas követeléslistával felfegyverkezve küldte el külpolitikai főtanácsadóját, Victoria Nulandot, hogy részletezze, hogyan kellene Magyarországnak átalakítania alkotmányát.

Obama úr, ez a megközelítés már unalmassá vált. Magyarországnak nincs szüksége sem az Ön jóváhagyására, sem az Ön engedélyére. A nemzet jövőjét kizárólag a magyar nép akarata fogja, és kell, hogy meghatározza” – zárta bejegyzését Orbán Balázs.

Kiemelt kép: Orbán Balázs – Fotó: hirado.hu / Horváth Péter Gyula