Napfény szűrődik a felhők mögül – változékony arcát mutatja az ősz

A Dunántúl egyes részein és a a keleti tájakon a rétegfelhőzet akár tartósan megmaradhat, míg másutt általában napos idő várható gomoly- és fátyolfelhőkkel, előbbiek időszakosan jobban össze is állhatnak – írja a HungaroMet. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 16 és 21 fok között várható.

Forrás: HungaroMet

Az északkeleti tájakon néhol kisebb eső előfordulhat. A nyugatias szél napközben nagy területen megélénkül, erős, a magasabban fekvő részeken akár viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 16 és 21 fok között várható, de az északkeleti tájakon akadnak majd ennél pár fokkal hűvösebb területek is. Késő estére 8 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet.

Az éjszaka második felében észak felől elkezd megnövekedni a felhőzet, és reggel az északi, északkeleti megyékben néhol gyenge eső is előfordulhat. A szélcsendes részeken helyenként köd képződhet.

Az északnyugati szél jellemzően mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 11 fok között várható, de a kevésbé felhős, szélvédett, hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA/Bizományosi: Oláh Tibor)