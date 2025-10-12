Nagy István: Jön az agrár adócsökkentés. Újabb terheket veszünk le a gazdák válláról!

Újabb terheket veszünk le a gazdák válláról. Több számukra kedvező javaslatról döntött a kormány. A gazdálkodók mindig számíthatnak ránk, hisz szövetségesei vagyunk egymásnak! - jelentette ki Nagy István agrárminiszter a közösségi oldalára feltöltött videóban.

A miniszter kijelentette: Könnyebbséget jelent majd, hogy mentesítjük a mezőgazdasági vontatók pótkocsijait az adófizetés alól.

Kiegészítjük a helyi adókra vonatkozó jogszabályt is, ennek értelmében az erdő ingatlanok a termőföldnek minősülő ingatlanokkal egy kategóriába kerülnek. Ezáltal a termőföldhöz hasonlóan az erdőre sem lehet települési adót kivetni.

További könnyítés, hogy a földvásárláskor igénybe vehető illetékmentesség nem sérül abban az esetben, ha a megvásárolt ingatlanra valamilyen törvényi szolgalom kerül bejegyzésreTechnikai korrekciót hajtunk végre a marhahús esetében. Hiszen már eddig is a fél és a negyedelt marha 5 százalékos áfakulcs alá esett. Ezt most kiterjesztjük a marha tőkehúsra és a marha belsőségekre is. Ez az intézkedés növeli az értékesítésbiztonságot és tovább mérsékelheti a piaci kockázatokat is.

További segítséget kapnak a kora tavaszi fagykárral és az aszálykárokkal érintett gazdálkodók. Azok a termelők, akik bejelentkeztek a kárenyhítési alapba, egy évig hiteltörlesztési moratóriumban részesülhetnek.

Az egyik további intézkedésünk a borászoknak kedvez. A kisüzemi habzóborra 50 százalékos jövedékiadó-kedvezményt vezetünk be. Köszönjük Szatmáry Kristóf képviselő úr kezdeményezését, amit a kormány is támogat. Továbbá a palackos előállítás mellett most már tartályos formában is lesz lehetőségük habzóbort készíteni a gazdálkodóknak a saját szőlő vagy bor felhasználásával.

Ezekkel az intézkedésekkel tovább támogatjuk a gazdák megélhetését és versenyképességük megőrzését. Az élelmezésbiztonságot és mindennapi kenyerünket nem veszélyeztetheti semmi, és ezért továbbra is mindent meg fogunk tenni. A gazdák mindig számíthatnak ránk! – zárta mondandóját Nagy István.

Jön az agrár adócsökkentés. Újabb terheket veszünk le a gazdák válláról! Közzétette: Nagy István – 2025. október 11., szombat

Kiemelt kép: Nagy István agrárminiszter beszédet mond az agrárszakképzés országos tanévnyitóján a Déli Agrárszakképzési Centrum Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumban 2025. szeptember 1-jén.

MTI/Bús Csaba