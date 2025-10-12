Az Otthon Start Program egyedülálló konstrukció, amely nemcsak a fiatalokat, hanem mindazokat az akár régebb óta fiatalokat is támogatja, akiknek nincsen saját otthona. „Megértettük a fiatalok üzenetét, azaz ez először fedél, aztán család” – mondta Hankó Balázs a vasarnap.hu-nak adott interjújában.

A kultúráért és innovációért felelős miniszter hozzátette, a napi ezres nagyságrendű igénylés megmutatja a kormány elképzelésének helyességét, hogy a családokat és a saját tulajdonhoz jutást támogatják, míg Brüsszel és az általa irányított Tisza Párt a migrációt erőlteti, és az albérletben élőket támogatná, függőségi rendszert kialakítva.

Hankó Balázs rámutatott, az otthonteremtési program elindulásával

nem az albérlők országát, hanem a szuverén tulajdonosok országát építi a kormány.

Hozzátette: az Otthon Start Program mellett megújult a szakképzés és a felsőoktatás, valamint a 25 év alattiak szja-mentességével segítik a fiatalokat. Ez az intézkedés több mint 610 milliárd forintot hagyott az elmúlt években a fiatalok pénztárcájában. Most 300 ezer fiatal él ezzel a kedvezménnyel, ami átlagosan évi 1,2 millió forintos megtakarítást jelent – hangsúlyozta a miniszter.

Úgy vélte, hogy Brüsszel inkább a migrációval oldaná meg a demográfiai problémákat és így szándékosan nem figyelne a családok támogatására. A magyar kormány álláspontja szerint

a gyerekvállalást és a munkát támogatva lehet és kell növelni a népességet.

Hankó Balázs elmondta, egy átlagos családnak 2010-ben 800 ezer forintot biztosítottak, most pedig már 4,7 millió forint ez az érték. A Tisza pedig nemcsak ezeket az adókedvezményeket venné el, hanem még plusz adókat is bevezetne.

A Tisza a 15 százalékos jövedelemadót 22-33 százalékra emelné, másrészt el akarják venni a személyijövedelemadó-mentességet és a családi adókedvezményt is, ami óriási érvágás lenne a fiataloknak és az édesanyáknak – mutatott rá a miniszter.

Az édesanyák esetében oda akarnak elérni, hogy három dolgozó édesanyából 2 szja-mentes legyen.

2026 január elsejétől félmillió édesanya lesz szja-mentes, 2029-től egymillió édesanyának nem kell fizetnie személyi jövedelemadót élete végéig

– tette hozzá.

Hankó Balázs emlékeztetett arra, hogy a baloldali kormányok regnálásának idején lecsökkent a gyermekvállalási kedv. A Bokros-csomag miatt 322 ezer 30 éves nő hiányzik népességből és a termékenységi arányszám 2010-ben Magyarországon az unió legalacsonyabbja volt.

A miniszter hozzátette:

a tudatos családbarát politikának köszönhetően a népesedést tekintve 2023-ra bronz érmesek lettünk az EU-ban.

A családbarát kormány támogatásainak köszönhetően egy Debrecennel több gyermek született.

A Tisza által beharangozott demográfiai előrelépés csak az illegális migrációval valósulhat meg. „Mi viszont a magyar családokat akarjuk támogatni, hiszen a fiatalok életkezdése, a fiatalok sikere a családjaink és a nemzetünk sikere is” – jelentette ki a kultúráért és innovációért felelős miniszter a vasarnap.hu-nak adott interjújában.

Kiemelt kép: Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a budapesti Klebelsberg Kastélyban 2025. szeptember 15-én. (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)