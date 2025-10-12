Műsorújság
HU
EN
RO
#Röszke 10 #FIX 3% lakáshitel #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Bombafenyegetés miatt fogtak el egy férfit Csepelen

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.10.12. 15:26

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Bombafenyegetés miatt elfogtak egy férfit Csepelen – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) vasárnap a police.hu oldalon. A fenyegetés valótlannak bizonyult.

A tájékoztatás szerint a rendőrséget szombaton este, 20 óra 43 perckor hívta fel egy férfi azt közölve, hogy egy csepeli címen

több postaládába is bombát helyezett el.

A rendőrök a helyszínen nem találtak robbanószerkezetet, a bejelentés valótlan volt.

A telefonálót a kerületi rendőrök alig fél órán belül elfogták XXI. kerületi lakcímén.

A 44 éves M. Lászlót a BRFK XXI. kerületi rendőrkapitányságán előállították, gyanúsítottként kihallgatták közveszéllyel fenyegetés bűntett megalapozott gyanúja miatt, majd őrizetbe vették.

Kapcsolódó tartalom

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)

 

bombafenyegetés BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság Magyarország

Ajánljuk még

 