Műsorújság
HU
EN
RO
#Röszke 10 #FIX 3% lakáshitel #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

A magyaroknak joguk van elmondani, mit gondolnak a brüsszeli bábok adóemelési terveiről - jelentette ki Hidvéghi Balázs

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.10.12. 11:51

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
A magyaroknak joguk van elmondani, mit gondolnak a brüsszeli bábok adóemelési terveiről – mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormány Facebook-oldalára vasárnap feltöltött videóban.

Hidvéghi Balázs közölte, komoly készülődés folyik Brüsszelben, elkészült a háborús terv, és az is, hogyan akarják finanszírozni a háborút és Ukrajnát.

Kiemelte, adóemeléseket várnak el a brüsszeli bábkormányoktól, és az ellenzék Magyarországon is erre készül.

A munkát terhelő adó, vagyis a személyi jövedelemadó brutális emelésére, 15 százalékról akár 22-33 százalékra, a családi adókedvezmény eltörlésére, az édesanyák és a 25 év alatti fiatalok adómentességének a megszüntetésére, és ami szintén nagyon súlyos, a magyar vállalkozások társasági adójának csaknem háromszoros emelésére, 9 százalékról 25 százalékra

– sorolta.

Az államtitkár hangsúlyozta: ezek az adóemelések a magyar családokat, a munkavállalókat és a vállalkozásokat földhöz vágnák. Ekkora adóemelések komoly megélhetési válságot okoznának, ezért a magyaroknak joguk van elmondani, hogy mit gondolnak a brüsszeli bábok adóemelési terveiről, és arra biztatott, hogy mondják el minél többen a véleményüket a most zajló nemzeti konzultációban, tiltakozzanak az adóemelések ellen.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Hidvéghi Balázs, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselõje felszólal a jogállamiság magyarországi helyzetérõl és a befagyasztott uniós pénzeszközökrõl tartott vitában az uniós parlament strasbourgi plenáris ülésén 2024. január 17-én.
MTI/EPA/Ronald Wittek

Tisza PártTisza-adó Hidvéghi Balázs Európai Unió Magyarország

Ajánljuk még

 