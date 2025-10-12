A magyar Atlantisz ott pihenhet a Balaton hullámai alatt

A 13. században a Balaton vízszintje öt méterrel megemelkedett, a hullámok pedig elnyelték Lostát, a magyar Atlantisz ott pihenhet legnagyobb tavunk hullámai alatt.

Atlantisz történetéhez hasonlóan Magyarországon is él egy legenda, amely a víz alatti rejtett múltat idézi. A krónikák szerint a 13. században a tihanyiak a mongol támadásoktól tartva duzzasztógátat emeltek a Sió völgyében, így a Balaton vízszintje öt méterrel megemelkedett – idézte fel a Veol.hu.

A hullámok elnyelték Lostát, ahogy Atlantiszt is a regényben, de a mondák szerint az apátság megmenekült.

Ezt a bravúrt a 16. században, a török ostrom idején is megismételték, és a hiedelem azóta él: a víz egyszerre védelmező és pusztító, a túlélés eszköze és a feledés fátyla.

A Balaton az űrből fotózva egészen lenyűgöző látványt nyújt: a Sentinel–2 műhold december 3-án rögzített felvételén a tó ikonikus alakja és a kék színek sokféle árnyalata szinte festményszerűen bontakozik ki. A felvételen azonban nemcsak esztétikai érték rejlik.

A közel 800 kilométer magasból készült műholdkép a „magyar Atlantisz” legendájának helyszínét mutatja? Fotó: Dr. Bendefy László illusztrációja / a Sentinel-2 műhold fotója a Balatonról

Az összevetés a történelmi térképpel új részletekre világított rá. A két kép párhuzamos elemzése során

feltűntek vízrajzi anomáliák és sekély mintázatok Tihany és Zamárdi között, pontosan azon a területen, ahol a krónikák Losta falu nevét említik.

A tudomány még óvatos a következtetésekkel, de a legendák újra életre keltek:

a magyar Atlantisz talán tényleg ott pihen a Balaton hullámai alatt

– és most az űrből is visszanéz ránk.

