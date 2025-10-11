Orbán Viktor: Ki kell maradnunk a háborúból

Világosan meg kell mondani: se katonát, se pénzt, se fegyvert nem adunk az ukrajnai háborúba, ez nem Magyarország érdeke, nem Magyarország háborúja, Magyarországnak ki kell maradnia a háborúból – mondta Orbán Viktor miniszterelnök Pesterzsébeten, a Tátra téri piacon szombaton.

A miniszterelnök aláírta a Fidesz által Brüsszel háborús tervei ellen szombaton indított aláírásgyűjtő ívet. Kijelentette: azért indították az aláírásgyűjtést, mert van egy közvetlen veszély, amellyel szemben „Magyarországnak egységet és erőt kell mutatnia”.

Mint mondta, Európa elkészítette a saját háborús tervét, amelynek a lényege, hogy „háborúba megyünk az oroszok ellen, az ukránoknak odaadjuk az összes szükséges eszközt és pénzt és a frontvonalon győzni fogunk”, az európai gazdaságot pedig alárendelik ennek a tervnek.

Ez veszély, mert a háború most is rosszat tesz a magyar gazdaságnak, blokkolja a gazdaság növekedését egész Európában és Magyarországon is – emelte ki a miniszterelnök. Hozzátette: ha nem lenne a háború, a gazdasági növekedés két-háromszorosára ugrana néhány hónapon belül.

Magyarország azért küzd, hogy kimaradjon ebből az elhibázott gazdaságpolitikából – emelte ki, hozzátéve, az Európai Unió azonban át akarja állítani az európai gazdaságot egy hadigazdaságba, de „ebből nekünk ki kell maradnunk”.

Szólt arról is, hogy a második világháborúban Budapest szenvedte el a második leghosszabb ostromot. Ha valahol szenvedtek a legutóbbi háborúban sokat, az éppen Budapesten volt, ezért Budapesten budapestinek lenni alapvetően és automatikusan békepártiságot kell, hogy jelentsen.

Egy budapesti nem állhat egyszerűen a háború mellett, mert az visszahozza azt a szenvedést, amit egyszer már ez a város megélt – fogalmazott.

Orbán Viktor hangsúlyozta: a Tisza Párt „brüsszeli projekt”, és minden szervezet, ami Brüsszel mellett áll, elveszi a magyarok pénzét Brüsszelben, onnan pedig Ukrajnába küldi. Ezért akarnak adót emelni, az adóemelés már egy lépés az európai gazdaság háborús átalakítása irányába – jegyezte meg.

Jelezte: október 23-án és 24-én a miniszterelnökök tanácsa ülésezni fog, ezen meg kell akadályozni, hogy olyan döntés szülessen, ami „beletolná” Európát és Magyarországot a háborúba. Világosan meg kell mondani, hogy se katonát, se pénzt, se fegyvert nem adunk ebbe a háborúba – emelte ki.

A kormányfő emlékeztetett arra, hogy Magyarország mindig ki akart maradni a háborúból. Tisza István és Horthy Miklós sem akart beleegyezni, „de a végén belenyomtak bennünket a háborúba” és „most az a feladat, hogy nekünk sikerüljön az, ami nekik nem sikerült”.

„Ha a magyarok összeállnak és megsegítenek engem ebben a küzdelemben és egyértelműen kimondjuk, hogy nem küldünk katonákat, nem adunk pénzt és nem járulunk hozzá az európai gazdaság hadigazdaságából való átalakításához, akkor ki tudunk maradni”

– hangsúlyozta, hozzátéve, ez az aláírásgyűjtés értelme.

A miniszterelnök szólt a jövő évi országgyűlési választásról is, mint mondta, Budapesten „a szénánk nem áll jól”, de úgy gondolja, a külső kerületekben az ellenfeleikkel azonos eséllyel vágnak neki a választásnak. Hozzátette: a külső kerületek mandátumait „be kell húzni”, és arra bíztatta a megjelenteket, szavazzanak Földesi Gyulára, a Fidesz választókerületi elnökére, „hogy a polgári, nemzeti és keresztény kormányzást tudjuk folytatni”.

Orbán Viktor azt javasolta a polgári, nemzeti és keresztény közösségnek, hogy sose mondjon le Budapestről, mert az „a mi otthonunk”, a nemzet fővárosa. Budapest tartozik a hazának azzal, hogy nem engedi, hogy csak vörös lobogót emeljenek magasba ebből a városból – tette hozzá.

Szólt arról is, nem kívánja az országnak, hogy „kipróbáljon egy olyan kormányzást”, amely a brüsszeli utasításokat hajtja végre. Jelezte: országosan

„jó reményekre okot adó mértékben élvezzük az emberek támogatását, tehát ennek a választásnak mi vagyunk az esélyesei”.

A miniszterelnök azt javasolta az embereknek, a döntésüknél a legfontosabb szempont a biztonság legyen, mert „a változás túl nagy kockázat”. A pesterzsébeti piacon „Mondjunk nemet a háborús tervekre” feliratú pultoknál gyűjtötték az aláírásokat az aktivisták.

A rendezvényen megjelent Szabados Ákos, a XX. kerület és Bese Ferenc, a XXIII. kerület független polgármestere, a miniszterelnök Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterrel érkezett a rendezvényre, ahol több mint százan várták. A miniszterelnök a rendezvényen szelfizett a választópolgárokkal és hosszan beszélgetett velük.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök Pesterzsébeten, a Tátra téri piacon – Forrás: Facebook