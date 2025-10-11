Nacsa Lőrinc: A külhoni magyar sajtó fennmaradása és megerősítése nemzeti érdek

Az elmúlt 15 év nemzetpolitikájának legfontosabb célja, hogy a nemzeti vérkeringésbe mindenkit bekapcsoljon a Kárpát-medencében – hangsúlyozta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára Balatonalmádiban, a IV. Kárpát-medencei Magyar Médiatalálkozó megnyitóján mondott köszöntőbeszédében.

Nacsa Lőrinc felidézte: létrehoztak olyan programokat, amelyek alkalmat adtak a találkozásra és egyre szorosabbra „szőtték a Kárpát-medencei hálót”. Mint mondta, egy védőháló, ha szoros, akkor nagyon erős és elbír sok mindent, és képes „megtartani a magyarságunkat itt, a Kárpát-medencében”.

Az államtitkár megemlítette, hogy e hálónak fontos része a média is, amely mint „negyedik hatalmi ág” rendkívül fontos szerepet tölt be az emberek életében, különösen akkor, ha azt anyanyelvükön olvashatják, hallgathatják.

„Ezért a külhoni magyar sajtó fennmaradása és megerősítése nemzeti érdek és hozzájárul a magyarság szülőföldön való boldogulásához”

– fogalmazott.

Kiemelt kép: Nacsa Lőrinc, a Miniszerelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára (Fotó: MTI/Molnár Edvárd)