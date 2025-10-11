Menczer Tamás: Védjük meg együtt Magyarország békéjét és biztonságát!

Védjük meg együtt Magyarország békéjét és biztonságát! – fogalmazott a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója Facebook oldalán szombaton annak kapcsán, hogy aláírásgyűjtés indult Brüsszel háborús tervei ellen.

Menczer Tamás azt írta: Orbán Viktor akkor tudja igazán eredményesen védeni Magyarország békéjét és biztonságát Brüsszelben, ha látják, hogy a magyar emberek békét akarnak, és ott állnak mögötte.

Kiemelte: nem akarunk háborút és nem akarjuk, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába küldjék, de a nyomás nő és mindent bevetnek.

A kommunikációs igazgató úgy fogalmazott: „Brüsszel és a magyarországi bábfigurák folyamatosan támadnak bennünket.”

„Most minden békeszerető magyarra szükség van. Rád is! Védjük meg együtt Magyarország békéjét és biztonságát!” – zárul a bejegyzés.

Kiemelt kép: Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója – MTI/Koszticsák Szilárd