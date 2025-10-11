Megindultak ellenünk Brüsszelben és megindították a hazai helytartóikat is – erről írt Orbán Viktor a Brüsszel háborús tervei elleni aláírásgyűjtéssel kapcsolatban

Európa egyre gyorsabban sodródik a háború felé – erről írt szombat reggeli Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor, aki egyúttal bejelentette: elkezdődött a korábban bejelentett aláírásgyűjtés Brüsszel háborús tervei ellen.

A mai napon aláírásgyűjtést indítunk Brüsszel háborús tervei ellen – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookon. A miniszterelnök az október elején Koppenhágában az Európai Politikai Közösség (EPK) ülése előtt tartott sajtótájékoztatóján beszélt először arról, hogy aláírásgyűjtés fog indulni Magyarországon Brüsszel háborús tervei ellen. A kormányfő azt írta:„ újra meg kell mutassuk, hogy a magyar emberek nem kérnek a háborúból.”

„Ott leszünk minden városban és minden faluban, mert most minden békeszerető magyar emberre szükségünk van!”

– írta a miniszterelnök a Facebookon.

Orbán Viktor bejegyzésében mérleget vont a koppenhágai informális EU-csúcs és az Európai Politikai Közösség (EPK) találkozójának eredményeiről, ezzel kapcsolatban azt írta: „pár hete Koppenhágában bemutatták Brüsszel háborús tervét: Európa fizet, az ukránok harcolnak, Oroszország pedig majd kimerül.”

„Hogy ez mennyibe kerül és meddig tart majd, azt nem tudtuk meg. Stratégia helyett csak vágyálmokra futotta a brüsszelieknek. ”

A miniszterelnök már a csúcstalálkozó első napja előtt hangoztatta, hogy három témában kell ellenállni a brüsszeli nyomásnak. Nem szabad saját háborúként elismerni az orosz-ukrán háborút, nem szabad még több pénzt küldeni Ukrajnának, és nem lehet leválni az orosz energiáról. „Dániában világossá tettem: mi ebből nem kérünk. Azóta hadjáratot indítottak Magyarország ellen. A fegyvertár széles. Kémvádak, álhír-botrányok és jogi ügyeskedés” – írta Orbán Viktor.

„Megindultak ellenünk Brüsszelben és megindították a hazai helytartóikat is”

– tette hozzá Orbán Viktor.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik az Európai Politikai Közösség (EPK) 7. csúcstalálkozóján Koppenhágában 2025. október 2-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)