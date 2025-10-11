Még mindig nem találták meg az esztergomi mentőállomás vezetőjét, aki a Dunába vetette magát csütörtökön

A férfi tettét egy egészségi állapotát is rontó munkahelyi konfliktus idézte elő a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége szerint.
A beszámolók alapján az állomásvezető évtizedek óta becsületesen és jól végezte vezetői feladatait, beosztottjai szerették. Első munkahelye az Országos Mentőszolgálat volt – derül ki a Magyarországi Mentődolgozók Szövetségének közösségi oldalán közétett bejegyzésből.
Kiemelték, hogy a vezető egészségügyi állapota romlott, betegállományba ment,
kollégái és ismerősei állítása szerint a munkahelyi konfliktust nem tudta feldolgozni.
Ezek után csütörtök este a Dunába vetette magát.
A MOMSZ szerint az eset mutatja a mentőknél lévő hatalmas és rendszerszintű problémákra mutat rá.
Az Országos Mentőszolgálat is reagált a tragikus esetre a közösségi oldalán.
„A mentők közössége mély megdöbbenéssel és fájdalommal értesült a történtekről, abban reménykedünk, hogy a bajtársunk talán mégis épségben van. Ugyanakkor szégyenletesnek tartjuk és visszautasítjuk, hogy a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége (MOMSZ) egy személyes tragédiát újabb alaptalan botránykeltésre próbáljon felhasználni. A mentőállomás közössége példamutató munkát végez, a közelmúltban vezetői dicséretben is részesültek.
A mentőszolgálatnál országszerte pszichológus, mentálhigiénés szakemberek támogatják a bajtársainkat a lelki egyensúly megtartásában,
a krízishelyzetek megelőzésében és feloldásában. Kérjük, hogy a MOMSZ elítélendő megnyilvánulása ellenére mindenki tartsa tiszteletben bajtársaink személyiségi jogait!” – olvasható az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán.
A kiemelt kép illusztráció. (A Duna felett átívelő, 517 méter hosszú, Esztergomot Párkánnyal összekötő Mária Valéria híd 2020. augusztus 31-én. (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)
Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!