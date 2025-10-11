Magyar Péter tanácsadója szerint semmi alapja nincs a 13. havi nyugdíjnak

A miniszterhelyettes a közösségi oldalán publikált bejegyzésben rávilágított, hogy a Tisza párt már megint az időseket és a 13. havi nyugdíjat támadja. Zsigó Róbert felidézte, hogy korábban már több Tisza párti politikusnak, szakértőnek voltak olyan nyilatkozatai, amiben az idős embereket, a nyugdíjasokat segítő intézkedéseket támadták.
„Surányi György, Magyar Péter tanácsadója ismét a 13. havi nyugdíjat támadta. Egy nyilatkozatában – többek között – azt mondta, hogy semmi alapja nincs a 13. havi nyugdíjnak” – mutatott rá a kormánypárti politikus.
„Ez felháborító. Korábban a baloldal már elvette az idős emberektől a 13. havi nyugdíjat. Mi visszaépítettük, visszaadtuk. Most pedig kiderült, hogy Magyar Péterék újra elvennék” – részletezte a miniszterhelyettes.
„Ez egybevág az Európai Bizottság ajánlásával.
Brüsszel adóemelést, a rezsicsökkentés, a családtámogatások és a 13 havi nyugdíj megszüntetését kéri. A Tisza Párt pedig ezt végre is akarja hajtani!”
– hangsúlyozta a fideszes politikus, aki kiemelte, hogy a kormány megbecsüli az idős embereket.
„Minden eszközünkkel segítjük a nyugdíjasokat!
Nem fogjuk megengedni, hogy Magyar Péterék kisemmizzék az időseket!
Ránk ezután is számíthatnak a nyugdíjasok!” – szögezte le Zsigó Róbert.
Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselője Strasbourgban 2024. július 16-án. (Fotó: MTI/Purger Tamás)