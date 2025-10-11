Köd, szél, napsütés – szeszélyes időjárásra készüljünk!

Eleinte elsősorban a középső országrészben számíthatunk kevesebb felhőzetre, így több napsütésre, majd napközben átmenetileg ott is erősen megnövekszik a felhőzet. Nagyobb eséllyel északkeleten, illetve az Észak-Alföldön alakulhat ki helyenként kisebb eső, zápor.

Forrás: HungarorMet

Az északnyugati, nyugati szél többfelé lesz erős, a Bakony térségében olykor viharos, de az északkeleti harmadban, valamint az Őrségben mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 16 és 21, Szabolcsban 13, 15 fok között valószínű. Késő estére 8 és 15 fok közé hűl le a levegő.

Vékonyodik, szakadozik a felhőzet, de maradnak erősebben felhős részek, illetve hajnalra a keleti tájakon nagyobb területen rétegfelhőzet is képződhet. A szélcsendes területeken párásság, helyenként köd előfordulhat. Az északnyugati, északi szelet helyenként élénk, a hegyekben akár erős lökések kísérhetik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 11 fok között várható, de a hidegre hajlamos, szélvédett helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA/Bizományosi: Oláh Tibor)