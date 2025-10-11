Műsorújság
Kihúzták az ötös lottót, több mint húsz új milliomosa van az országnak

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.10.11. 20:19

| Szerző: hirado.hu
4 találatos szelvény 23 darab, nyereményük egyenként 1 925 810 forint.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 41. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

11 (tizenegy)

15 (tizenöt)

31 (harmincegy)

75 (hetvenöt)

79 (hetvenkilenc)

Nyeremények:

5 találatos szelvény nem volt;

4 találatos szelvény 23 darab, nyereményük egyenként 1 925 810 forint;

3 találatos szelvény 1841 darab, nyereményük egyenként 25 325 forint;

2 találatos szelvény 58 628 darab, nyereményük egyenként 3060 forint.

Joker: 456036

Egy telitalálos Joker-volt, nyereménye 44 915 720 forint.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

