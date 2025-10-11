Kihúzták az ötös lottót, több mint húsz új milliomosa van az országnak

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 41. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
11 (tizenegy)
15 (tizenöt)
31 (harmincegy)
75 (hetvenöt)
79 (hetvenkilenc)
Nyeremények:
5 találatos szelvény nem volt;
4 találatos szelvény 23 darab, nyereményük egyenként 1 925 810 forint;
3 találatos szelvény 1841 darab, nyereményük egyenként 25 325 forint;
2 találatos szelvény 58 628 darab, nyereményük egyenként 3060 forint.
Kapcsolódó tartalom
Joker: 456036
Egy telitalálos Joker-volt, nyereménye 44 915 720 forint.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)