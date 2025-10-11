Évente 213 ezerrel kevesebb bűncselekményt követnek el, mint 2010-ben - emlékeztetett Rétvári Bence

A közbiztonság soha nincs ingyen, mindig tenni kell érte, és megfelelő forrásokat kell biztosítani hozzá. Az elmúlt másfél évtizedben a kormány évente 1250 milliárd forinttal növelte a közbiztonság finanszírozását, ennek eredményeképpen évente 213 ezerrel kevesebb bűncselekményt követnek el, mint 2010-ben – mondta Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szombaton az Országos Polgárőr Szövetség október 23. alkalmából rendezett ünnepségén.

Az ORFK Teve utcai székházában rendezett eseményen Rétvári Bence megköszönte a polgárőrök munkáját, akik szabadidejükben is azért dolgoznak, hogy mások biztonságban éljenek, és ezzel hozzájárulnak az ország közbiztonságának fenntartásához.

Mindez különösen fontos az illegális migráció növekedésével – emelte ki az államtitkár, megjegyezve, hogy az egykor biztonságos nyugat-európai városok közül mára egyes városrészek közel-keleti állapotokat mutatnak. Európa tíz legveszélyesebb városai között többségében francia, belga és svéd települések találhatók – mutatott rá, megjegyezve, hogy Svédországban minden második nap történik egy késelés vagy robbantás, amit a helyi hatóságok is az illegális migráció miatt erősödő szervezett bűnözéssel hoznak összefüggésbe.

A rendőrök és a polgárőrök közös munkájának eredménye, hogy mára 213 ezerrel kevesebb bűncselekményt követnek el, mint 2010-ben. Az emberölések száma kevesebb mint a felére, a lopások száma harmadára esett vissza és a garázdaságok száma is visszaesett

– sorolta.

Megjegyezte, hogy a polgárőrök megjelenése visszatartó erővel bír, és fontos, hogy a polgárőrök érezzék, hogy az adott településen élő, törvénytisztelő emberek mögöttük állnak.

Rétvári Bence kitért arra is, hogy az év elején indított drogellenes hajtóvadászat eredményeként számos kábítószer-kereskedőt sikerült letartóztatni, és kábítószerhez kapcsolható bűncselekmények száma is jelentősen csökkent.

Az első kilenc hónapban a közterületen elkövetett bűncselekmények száma csaknem 10 százalékkal mérséklődött, a testi sértések, betörések, lopások és rablások száma is érezhetően visszaesett.

Ez a polgárőrök munkája nélkül nem sikerült volna – hangsúlyozta Rétvári Bence, aki szólt arról is, hogy az elmúlt években a polgárőrök tevékenysége kiterjedt a határvédelmi feladatokra és a környezetvédelemre is, példaként az illegális hulladéklerakók elleni fellépést említette.

Az államtitkár méltatta Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnökének munkáját, akinek csaknem három évtizedes elnöksége alatt egy jól szervezett, felkészült és hatékonyan irányított szervezet jött létre.

A rendezvényen díjakat is kiosztottak, összesen 80-an részesültek elismerésben. A polgárőrség legrangosabb kitüntetését, a Kopácsi Sándor Polgárőr Érdemrendet tízen vehették át és szintén tízen kapták meg a Szent László Érmet.

Kiemelt kép: Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára beszédet mond az Országos Polgárõr Szövetség október 23-i ünnepségén a Országos Rendõr-fõkapitányság Teve utcai székházában 2025. október 11-én – MTI/Máthé Zoltán