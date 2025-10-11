Diákok is felvehetik a fix 3 százalékos lakáshitelt

Az Otthon Start Program fix 3 százalékos lakáshitelének van egy váratlan sajátossága – mutat rá a Bankmonitor. A konstrukció esetében ugyanis nem feltétlenül szükséges, hogy maga az adós rendelkezzen jövedelemmel vagy munkaviszonnyal, ha az ügyletben szerepel egy megfelelő adóstárs. Ez jelentős eltérés a korábbi támogatott hitelektől – például a CSOK Plusz vagy a piaci lakáshitelek esetében ugyanis az adósnak mindenképp rendelkeznie kell legalább minimálbérnek megfelelő igazolt jövedelemmel, még akkor is, ha adóstársat von be a hitelbe.
A Bankmonitor felhívja a figyelmet arra is, hogy
jövedelem nélkül is teljesíthető a társadalombiztosítási jogviszonyra vonatkozó feltétel, ha az igénylő magyar középiskolában, felsőoktatási intézményben vagy szakképző iskolában nappali tagozaton tanul.
Az Otthon Startot szabályozó rendelet szerint ez a tanulói jogviszony a teljes két évre, az utolsó félévre és az igénylés pillanatára is érvényes, vagyis nem szükséges munkaviszony vagy vállalkozói státusz a TB-elvárás teljesítéséhez, ha a kérelmező tanulmányokat folytat.
Például egy 20 éves főiskolás fiatal, aki 18 éves korában érettségizett, megfelelhet a program feltételeinek akkor is, ha jelenleg nincs munkája.
Fontos ugyanakkor, hogy a hitel törlesztéséhez igazolt jövedelemre továbbra is szükség van – ezt azonban az adóstárs is biztosíthatja, amennyiben az ő keresete elegendő a kölcsön visszafizetésének fedezetére.
Kapcsolódó tartalom
A kiemelt kép illusztráció – MTI/Bruzák Noém