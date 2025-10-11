A rendőrség megerősítette, hogy a Debreceni Egyetem doktoranduszának holttestét találták meg Püspökladánynál

A péntek esti órákban vehette le a rendőrség a körözést az eltűntként kezelt 25 éves egyetemista férfiről, akit holtan találtak a halőrök a Hortobágy-Berettyó-főcsatorna püspökladányi szakaszán.

A hirado.hu is beszámolt arról, hogy megrázó csónakbaleset történt szeptember 30-án, kedden 15 óra körül a Hortobágy-Berettyó főcsatornán Püspökladány közelében. A csónakban a Debreceni Egyetem két PhD-hallgatója, a Hidrobiológiai Tanszék oktatója és a halászati társaság képviselője ült, amikor egy örvény felborította azt. Hátman ki tudtak úszni a partra, ám

az egyik PhD-hallgatónak nyoma veszett.

Október 10-én egy holttestet találtak a csónakbaleset helyszínétől nem messze.

A Haon.hu információi szerint a halőrök tettek bejelentést a rendőrségre péntek délelőtt arról, hogy

a Hortobágy-Berettyó-főcsatorna püspökladányi szakaszán találtak egy elhunyt férfit.

A péntek esti órákban vehette le a rendőrség a körözést az eltűntként kezelt 25 éves egyetemista férfiről – írja a Haon.hu.

„A szemle és a holttest azonosítása megtörtént,

a férfi a 2025. szeptember 30-án a folyón történt baleset áldozata”

– közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság a helyi hírportál érdeklődésére.

