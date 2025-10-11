A nemzeti konzultáció mindig segít abban, hogy a kormányzat hatékonyan képviseljen egy álláspontot Brüsszelben, értékelt Hidvéghi Balázs

Mindig segít a nemzeti konzultáció abban, hogy a kormányzat egy álláspontot megfelelő erővel és hatékonysággal tudjon képviselni Brüsszelben a viták során – mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szombaton, Balatonalmádiban a IV. Kárpát-medencei Magyar Médiatalálkozó megnyitója előtt.

Hidvéghi Balázs fontosnak nevezte a nemzeti konzultációt, mert „Brüsszelben háborús döntéseket hoznak, arra készülnek, hogy éveken keresztül finanszírozzák az elhúzódó háborút, finanszírozzák Ukrajnát, ehhez pedig adóemeléseket akarnak rákényszeríteni a tagállamokra”.

Megjegyezte, hogy a magyar belpolitikában van egy olyan párt, a fő ellenzéki erő, amely „Brüsszel kezében van és a brüsszeli döntéseket kívánja kiszolgálni”, ami kiderült már több nyilatkozatukból, szakértői anyagaikból, és ezek alapján „brutális adóemelésre készülnek”.

Az államtitkár leszögezte, a kormány alacsonyan kívánja tartani a személyi jövedelemadót, a társasági adót, illetve a rezsiköltségeket, és meg akarja tartani a családi adókedvezmények széles rendszerét is. Ezért fontos a konzultáció, mert a téma mindenkit érint, és erről az emberek most véleményt mondhatnak – húzta alá.

Kiemelt kép: Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára – MTI/Kacsúr Tamás